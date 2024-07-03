https://1prime.ru/20240703/gaz-849724826.html

Премьер Молдавии заявил, что запасов газа хватит на две недели

Премьер Молдавии заявил, что запасов газа хватит на две недели - 03.07.2024, ПРАЙМ

Премьер Молдавии заявил, что запасов газа хватит на две недели

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что запасов газа в хранилище хватит на две недели, но правительство намерено увеличить резерв, закупив топливо по самой... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T22:40+0300

2024-07-03T22:40+0300

2024-07-03T22:40+0300

энергетика

молдавия

газ

запасы газа

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg

КИШИНЕВ, 3 июл — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что запасов газа в хранилище хватит на две недели, но правительство намерено увеличить резерв, закупив топливо по самой низкой цене на рынке. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года. В конце мая министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что в случае прекращения транзита можно будет доставлять газ по территории Турции. Кишинев и Киев договорились не мешать таким поставкам."В резервах у нас есть обязательный объем газа, но этого хватает всего на две недели. Сейчас у нас должна быть стратегия по обеспечению доступа к свободному рынку, чтобы закупить там газ по самой низкой цене", — заявил Речан в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос о том, сможет ли Молдавия обеспечить себя газом, если прекратится транзит. Также глава кабмина заверил, что без электроэнергии республика тоже не останется, даже если прекратит закупать ее у Приднестровья. "У Молдавии есть технические возможности и необходимые контракты, чтобы импортировать электроэнергию из Румынии. Главное — позаботиться о гражданах на левом берегу Днестра", — пояснил Речан. С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников: от госпредприятия Energocom и от "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь газ, полученный от РФ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС обеспечивает Кишинев более 80% необходимого объема электроэнергии. Приднестровье, 60% жителей которого русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР из-за опасения, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией после неудачной попытки властей Молдавии решить проблему силой.

https://1prime.ru/20240702/moldaviya-849664395.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, газ, запасы газа