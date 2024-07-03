https://1prime.ru/20240703/gaz-849724826.html
Премьер Молдавии заявил, что запасов газа хватит на две недели
Премьер Молдавии заявил, что запасов газа хватит на две недели - 03.07.2024, ПРАЙМ
Премьер Молдавии заявил, что запасов газа хватит на две недели
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что запасов газа в хранилище хватит на две недели, но правительство намерено увеличить резерв, закупив топливо по самой... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T22:40+0300
2024-07-03T22:40+0300
2024-07-03T22:40+0300
энергетика
молдавия
газ
запасы газа
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg
КИШИНЕВ, 3 июл — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что запасов газа в хранилище хватит на две недели, но правительство намерено увеличить резерв, закупив топливо по самой низкой цене на рынке. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года. В конце мая министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что в случае прекращения транзита можно будет доставлять газ по территории Турции. Кишинев и Киев договорились не мешать таким поставкам."В резервах у нас есть обязательный объем газа, но этого хватает всего на две недели. Сейчас у нас должна быть стратегия по обеспечению доступа к свободному рынку, чтобы закупить там газ по самой низкой цене", — заявил Речан в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос о том, сможет ли Молдавия обеспечить себя газом, если прекратится транзит. Также глава кабмина заверил, что без электроэнергии республика тоже не останется, даже если прекратит закупать ее у Приднестровья. "У Молдавии есть технические возможности и необходимые контракты, чтобы импортировать электроэнергию из Румынии. Главное — позаботиться о гражданах на левом берегу Днестра", — пояснил Речан. С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников: от госпредприятия Energocom и от "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь газ, полученный от РФ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС обеспечивает Кишинев более 80% необходимого объема электроэнергии. Приднестровье, 60% жителей которого русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР из-за опасения, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией после неудачной попытки властей Молдавии решить проблему силой.
https://1prime.ru/20240702/moldaviya-849664395.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_4bc64aede205f5e663b919488dfefd38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, газ, запасы газа
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Газ, запасы газа
Премьер Молдавии заявил, что запасов газа хватит на две недели
Речан: Молдавии хватит запасов газа на две недели, страна намерена пополнять резерв
КИШИНЕВ, 3 июл — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что запасов газа в хранилище хватит на две недели, но правительство намерено увеличить резерв, закупив топливо по самой низкой цене на рынке.
Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года. В конце мая министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что в случае прекращения транзита можно будет доставлять газ по территории Турции. Кишинев и Киев договорились не мешать таким поставкам.
"В резервах у нас есть обязательный объем газа, но этого хватает всего на две недели. Сейчас у нас должна быть стратегия по обеспечению доступа к свободному рынку, чтобы закупить там газ по самой низкой цене", — заявил Речан в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос о том, сможет ли Молдавия обеспечить себя газом, если прекратится транзит.
Также глава кабмина заверил, что без электроэнергии республика тоже не останется, даже если прекратит закупать ее у Приднестровья.
Молдавия столкнулась с самой крупной волной эмиграции за последние три года
"У Молдавии есть технические возможности и необходимые контракты, чтобы импортировать электроэнергию из Румынии. Главное — позаботиться о гражданах на левом берегу Днестра", — пояснил Речан.
С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников: от госпредприятия Energocom и от "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь газ, полученный от РФ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС обеспечивает Кишинев более 80% необходимого объема электроэнергии.
Приднестровье, 60% жителей которого русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР из-за опасения, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией после неудачной попытки властей Молдавии решить проблему силой.