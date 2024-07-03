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В Германии предложили ограничить право профсоюзов на забастовки
В Германии предложили ограничить право профсоюзов на забастовки - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Германии предложили ограничить право профсоюзов на забастовки
В Германии предложили ограничить права на забастовки в ключевых отраслях, как транспорт, здравоохранение и утилизация отходов, сообщает издание Süddeutsche... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T18:58+0300
2024-07-03T18:58+0300
2024-07-03T18:58+0300
экономика
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БЕРЛИН, 3 июл — ПРАЙМ. В Германии предложили ограничить права на забастовки в ключевых отраслях, как транспорт, здравоохранение и утилизация отходов, сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ партии, который будет внесен на обсуждение в бундестаг. "Этим документом фракция СвДП обращается ко всем тем, кто был раздосадован недавними авиа- и железнодорожными забастовками, поскольку был вынужден отменить поездки или не мог их запланировать, когда в начале года профсоюзы GDL и Verdi провели параллельные забастовки на железных дорогах и в аэропортах", — пишет издание. Фракция предлагает, в частности, обязать профсоюзы объявлять о забастовках не менее чем за три дня. Во время стачек предлагается поддерживать работу предприятий "на уровне не менее 50%". Также рассматривается возможность ограничить длительность предупредительных забастовок до четырех часов в сумме и проводить переговоры с работодателем, если он инициирует такие переговоры.Данные требования должны распространяться на сотрудников, занятых на железной дороге, в воздушном сообщении, здравоохранении, детских садах, пожарной службе и в компаниях по утилизации отходов. СвДП объяснила свое предложение тем, что критически важные объекты инфраструктуры особенно подвержены "непропорциональным забастовкам". По данным Süddeutsche Zeitung, предложение свободных демократов не нашло поддержки у профсоюзов и других фракций партий, поскольку право на забастовки прописано в основном законе страны.
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германия, бундестаг
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Бундестаг
В Германии предложили ограничить право профсоюзов на забастовки
В ФРГ предложили ограничить право на забастовки в критически важных отраслях
БЕРЛИН, 3 июл — ПРАЙМ. В Германии предложили ограничить права на забастовки в ключевых отраслях, как транспорт, здравоохранение и утилизация отходов, сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ партии, который будет внесен на обсуждение в бундестаг.
"Этим документом фракция СвДП обращается ко всем тем, кто был раздосадован недавними авиа- и железнодорожными забастовками, поскольку был вынужден отменить поездки или не мог их запланировать, когда в начале года профсоюзы GDL и Verdi провели параллельные забастовки на железных дорогах и в аэропортах", — пишет издание.
Фракция предлагает, в частности, обязать профсоюзы объявлять о забастовках не менее чем за три дня. Во время стачек предлагается поддерживать работу предприятий "на уровне не менее 50%". Также рассматривается возможность ограничить длительность предупредительных забастовок до четырех часов в сумме и проводить переговоры с работодателем, если он инициирует такие переговоры.
Тысячи сотрудников Mercedes-Benz в Германии вышли на демонстрации
Данные требования должны распространяться на сотрудников, занятых на железной дороге, в воздушном сообщении, здравоохранении, детских садах, пожарной службе и в компаниях по утилизации отходов. СвДП объяснила свое предложение тем, что критически важные объекты инфраструктуры особенно подвержены "непропорциональным забастовкам".
По данным Süddeutsche Zeitung, предложение свободных демократов не нашло поддержки у профсоюзов и других фракций партий, поскольку право на забастовки прописано в основном законе страны.