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В Германии предложили ограничить право профсоюзов на забастовки

В Германии предложили ограничить право профсоюзов на забастовки - 03.07.2024, ПРАЙМ

В Германии предложили ограничить право профсоюзов на забастовки

В Германии предложили ограничить права на забастовки в ключевых отраслях, как транспорт, здравоохранение и утилизация отходов, сообщает издание Süddeutsche... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T18:58+0300

2024-07-03T18:58+0300

2024-07-03T18:58+0300

экономика

германия

бундестаг

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БЕРЛИН, 3 июл — ПРАЙМ. В Германии предложили ограничить права на забастовки в ключевых отраслях, как транспорт, здравоохранение и утилизация отходов, сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ партии, который будет внесен на обсуждение в бундестаг. "Этим документом фракция СвДП обращается ко всем тем, кто был раздосадован недавними авиа- и железнодорожными забастовками, поскольку был вынужден отменить поездки или не мог их запланировать, когда в начале года профсоюзы GDL и Verdi провели параллельные забастовки на железных дорогах и в аэропортах", — пишет издание. Фракция предлагает, в частности, обязать профсоюзы объявлять о забастовках не менее чем за три дня. Во время стачек предлагается поддерживать работу предприятий "на уровне не менее 50%". Также рассматривается возможность ограничить длительность предупредительных забастовок до четырех часов в сумме и проводить переговоры с работодателем, если он инициирует такие переговоры.Данные требования должны распространяться на сотрудников, занятых на железной дороге, в воздушном сообщении, здравоохранении, детских садах, пожарной службе и в компаниях по утилизации отходов. СвДП объяснила свое предложение тем, что критически важные объекты инфраструктуры особенно подвержены "непропорциональным забастовкам". По данным Süddeutsche Zeitung, предложение свободных демократов не нашло поддержки у профсоюзов и других фракций партий, поскольку право на забастовки прописано в основном законе страны.

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германия

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германия, бундестаг