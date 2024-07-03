https://1prime.ru/20240703/germaniya-849722508.html

В ФРГ бундестаг одобрил заказ на четыре ЗРК Patriot и ракет к ним

В ФРГ бундестаг одобрил заказ на четыре ЗРК Patriot и ракет к ним - 03.07.2024, ПРАЙМ

В ФРГ бундестаг одобрил заказ на четыре ЗРК Patriot и ракет к ним

Бюджетный комитет нижней палаты парламента Германии (бундестага) одобрил в среду заказ 4 новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет для них,... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T19:23+0300

2024-07-03T19:23+0300

2024-07-03T19:23+0300

вооружения

германия

patriot

бундестаг

https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg

МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Бюджетный комитет нижней палаты парламента Германии (бундестага) одобрил в среду заказ 4 новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет для них, сообщили ВВС ФРГ (люфтваффе). "Хорошие новости! Бюджетный комитет только что одобрил, среди прочего, закупку четырех новых систем Patriot и дополнительных управляемых ракет", — говорится на странице люфтваффе в социальной сети Х. Депутат, занимающийся вопросами бюджета и обороны от СДПГ Андреас Шварц заявил, что закупка четырех ЗРК Patriot обойдется Германии в 1,4 миллиарда евро. Он добавил, что это решение ознаменовало "хороший день для люфтваффе". В конце января министерство обороны Германии сообщило, что в 2024 году страна впервые с начала 1990-х годов выполнит целевой показатель НАТО по тратам на оборону 2% своего ВВП. Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. По словам Шольца, после модернизации вооруженные силы Германии можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.

https://1prime.ru/20240701/korabli-849624434.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, patriot, бундестаг