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В ФРГ бундестаг одобрил заказ на четыре ЗРК Patriot и ракет к ним - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ бундестаг одобрил заказ на четыре ЗРК Patriot и ракет к ним
В ФРГ бундестаг одобрил заказ на четыре ЗРК Patriot и ракет к ним - 03.07.2024, ПРАЙМ
В ФРГ бундестаг одобрил заказ на четыре ЗРК Patriot и ракет к ним
Бюджетный комитет нижней палаты парламента Германии (бундестага) одобрил в среду заказ 4 новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет для них,... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T19:23+0300
2024-07-03T19:23+0300
вооружения
германия
patriot
бундестаг
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Бюджетный комитет нижней палаты парламента Германии (бундестага) одобрил в среду заказ 4 новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет для них, сообщили ВВС ФРГ (люфтваффе). "Хорошие новости! Бюджетный комитет только что одобрил, среди прочего, закупку четырех новых систем Patriot и дополнительных управляемых ракет", — говорится на странице люфтваффе в социальной сети Х. Депутат, занимающийся вопросами бюджета и обороны от СДПГ Андреас Шварц заявил, что закупка четырех ЗРК Patriot обойдется Германии в 1,4 миллиарда евро. Он добавил, что это решение ознаменовало "хороший день для люфтваффе". В конце января министерство обороны Германии сообщило, что в 2024 году страна впервые с начала 1990-х годов выполнит целевой показатель НАТО по тратам на оборону 2% своего ВВП. Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. По словам Шольца, после модернизации вооруженные силы Германии можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.
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германия, patriot, бундестаг
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, Patriot, Бундестаг
19:23 03.07.2024
 
В ФРГ бундестаг одобрил заказ на четыре ЗРК Patriot и ракет к ним

ВВС ФРГ: бюджетный комитет бундестага одобрил заказ 4 ЗРК Patriot и ракет к ним

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Бюджетный комитет нижней палаты парламента Германии (бундестага) одобрил в среду заказ 4 новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет для них, сообщили ВВС ФРГ (люфтваффе).
"Хорошие новости! Бюджетный комитет только что одобрил, среди прочего, закупку четырех новых систем Patriot и дополнительных управляемых ракет", — говорится на странице люфтваффе в социальной сети Х.
Депутат, занимающийся вопросами бюджета и обороны от СДПГ Андреас Шварц заявил, что закупка четырех ЗРК Patriot обойдется Германии в 1,4 миллиарда евро. Он добавил, что это решение ознаменовало "хороший день для люфтваффе".
В конце января министерство обороны Германии сообщило, что в 2024 году страна впервые с начала 1990-х годов выполнит целевой показатель НАТО по тратам на оборону 2% своего ВВП.
#Зенитные ракетные комплексы Бук - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Морские версии ЗРК "Тор" и "Бук" разработают для кораблей ВМФ России
1 июля, 10:37
Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. По словам Шольца, после модернизации вооруженные силы Германии можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.
 
ВооруженияГЕРМАНИЯPatriotБундестаг
 
 
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