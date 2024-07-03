Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок ипотеки в России поболеет пару лет, считает Греф - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240703/gref-849708842.html
Рынок ипотеки в России поболеет пару лет, считает Греф
Рынок ипотеки в России поболеет пару лет, считает Греф - 03.07.2024, ПРАЙМ
Рынок ипотеки в России поболеет пару лет, считает Греф
Рынок ипотеки в России "поболеет пару лет" после сворачивания льготной программы: будет тяжело девелоперам и банкам, пострадает доступность жилья, заявил глава... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:52+0300
2024-07-03T16:23+0300
герман греф
ипотека
россия
жилье
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818334_0:0:2291:1288_1920x0_80_0_0_464153e1af09514ec3c0a80d0412e2b5.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Рынок ипотеки в России "поболеет пару лет" после сворачивания льготной программы: будет тяжело девелоперам и банкам, пострадает доступность жилья, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Сейчас, я думаю, мы поболеем пару лет на рынке ипотеки, с тем чтобы привести рынок в нормальное равновесное состояние. Болеть будем все вместе. Будет нарушаться доступность жилья, девелоперам будет тяжело, ... и банкам будет непросто. В равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо", - заявил Греф.Он добавил, что поддерживает сворачивание подобных программ. "Вывод можно сделать только один: такого рода фронтальные программы не всегда эффективны, и поэтому вовремя надо принимать такие решения и потом вовремя из них выходить", - обратил внимание Греф.В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
https://1prime.ru/20240622/vklady-849413302.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818334_159:0:2114:1466_1920x0_80_0_0_b019e7cd6209d8c81e436a8345162f65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
герман греф, ипотека, россия, жилье
Герман Греф, ипотека, РОССИЯ, жилье
15:52 03.07.2024 (обновлено: 16:23 03.07.2024)
 
Рынок ипотеки в России поболеет пару лет, считает Греф

Греф: рынок ипотеки в РФ "поболеет пару лет" после сворачивания льготной программы

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОткрытие головного офиса Сбербанка в Симферополе
Открытие головного офиса Сбербанка в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Рынок ипотеки в России "поболеет пару лет" после сворачивания льготной программы: будет тяжело девелоперам и банкам, пострадает доступность жилья, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
"Сейчас, я думаю, мы поболеем пару лет на рынке ипотеки, с тем чтобы привести рынок в нормальное равновесное состояние. Болеть будем все вместе. Будет нарушаться доступность жилья, девелоперам будет тяжело, ... и банкам будет непросто. В равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо", - заявил Греф.
Он добавил, что поддерживает сворачивание подобных программ. "Вывод можно сделать только один: такого рода фронтальные программы не всегда эффективны, и поэтому вовремя надо принимать такие решения и потом вовремя из них выходить", - обратил внимание Греф.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
Выставка Россия. Пленарная сессия Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики
Греф назвал уникальной ситуацию для вкладов населения
22 июня, 22:13
 
Герман ГрефипотекаРОССИЯжилье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала