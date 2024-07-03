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Рынок ипотеки в России поболеет пару лет, считает Греф

Рынок ипотеки в России поболеет пару лет, считает Греф - 03.07.2024, ПРАЙМ

Рынок ипотеки в России поболеет пару лет, считает Греф

Рынок ипотеки в России "поболеет пару лет" после сворачивания льготной программы: будет тяжело девелоперам и банкам, пострадает доступность жилья, заявил глава... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:52+0300

2024-07-03T15:52+0300

2024-07-03T16:23+0300

герман греф

ипотека

россия

жилье

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Рынок ипотеки в России "поболеет пару лет" после сворачивания льготной программы: будет тяжело девелоперам и банкам, пострадает доступность жилья, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Сейчас, я думаю, мы поболеем пару лет на рынке ипотеки, с тем чтобы привести рынок в нормальное равновесное состояние. Болеть будем все вместе. Будет нарушаться доступность жилья, девелоперам будет тяжело, ... и банкам будет непросто. В равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо", - заявил Греф.Он добавил, что поддерживает сворачивание подобных программ. "Вывод можно сделать только один: такого рода фронтальные программы не всегда эффективны, и поэтому вовремя надо принимать такие решения и потом вовремя из них выходить", - обратил внимание Греф.В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.

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герман греф, ипотека, россия, жилье