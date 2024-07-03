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Греф напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит

Греф напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит - 03.07.2024, ПРАЙМ

Греф напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:28+0300

2024-07-03T16:28+0300

2024-07-03T16:32+0300

герман греф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит. "Очень известный теоретик - глава центрального банка ФРГ, он сказал такую фразу: если вы заигрываете с инфляцией, то вы обречены на то, чтобы на ней жениться, а развод с инфляцией очень дорого стоит", - сказал он. Также глава Сбербанка считает, что если ЦБ РФ сейчас резко снизит ключевую ставку, банкам будет страшно выдавать кредиты. "Это был бы сигнал всем банкам всей экономике, что последний здравомыслящий наш институт под названием Центральный банк дал какой-то серьезный сбой. Скорее всего, все просто напросто перестанут выдавать деньги, потому что непонятно, что делать в таких условиях", - сказал он, отвечая на вопрос о предполагаемом снижении ключевой ставки.

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герман греф