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Токаев и Си Цзиньпин запустили движение грузов по Транскаспийскому маршруту
Токаев и Си Цзиньпин запустили движение грузов по Транскаспийскому маршруту - 03.07.2024, ПРАЙМ
Токаев и Си Цзиньпин запустили движение грузов по Транскаспийскому маршруту
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с визитом в Астане, приняли участие в среду церемонии запуска грузов по... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:13+0300
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2024-07-03T13:13+0300
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АЛМА-АТА, 3 июл – ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с визитом в Астане, приняли участие в среду церемонии запуска грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, которая прошла в режиме телемоста. "Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы казахстанского президента. Сообщается, что участникам мероприятия показали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого Шелкового пути, по завершении которого президент Токаев и Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов. Кроме того, лидеры двух стран торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане. "Открытие данных центров знаменует новый этап в развитии гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Центры станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, выставок, лекций и мастер-классов, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух дружественных стран", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что особым событием также стало открытие главами государств Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета "Астана".
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Экономика, КИТАЙ, КАЗАХСТАН
Токаев и Си Цзиньпин запустили движение грузов по Транскаспийскому маршруту
Токаев и Си Цзиньпин запустили движение грузов по Транскаспийскому международному маршруту
АЛМА-АТА, 3 июл – ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с визитом в Астане, приняли участие в среду церемонии запуска грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, которая прошла в режиме телемоста.
"Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы казахстанского президента.
Сообщается, что участникам мероприятия показали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого Шелкового пути, по завершении которого президент Токаев и Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов.
Кроме того, лидеры двух стран торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане.
"Открытие данных центров знаменует новый этап в развитии гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Центры станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, выставок, лекций и мастер-классов, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух дружественных стран", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что особым событием также стало открытие главами государств Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета "Астана".