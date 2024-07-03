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Минфин сообщил об увеличении налогового вычета за сдачу ГТО - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Минфин сообщил об увеличении налогового вычета за сдачу ГТО
Минфин сообщил об увеличении налогового вычета за сдачу ГТО - 03.07.2024, ПРАЙМ
Минфин сообщил об увеличении налогового вычета за сдачу ГТО
Поправки ко второму чтению налогового законопроекта увеличивают до 18 тысяч рублей налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО, говорится в сообщении Минфина. То... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T09:07+0300
2024-07-03T09:07+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Поправки ко второму чтению налогового законопроекта увеличивают до 18 тысяч рублей налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО, говорится в сообщении Минфина. То есть исходя из базовой ставки подоходного налога в 13% вернуть получится 2340 рублей в год. Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. В пресс-релизе Минфина говорится, что поправками внесены уточнения в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ). "Увеличение до 18 тысяч рублей налогового вычета за сдачу нормативов ГТО", - указано в сообщении. Законопроект, который был внесен Минфином в Госдуму в начале июня, предлагал введение для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц. То есть предлагалось, что налогоплательщик, получив значок ГТО, может отнести документы в свою бухгалтерию и сокращать сумму взимаемого НДФЛ на 65 рублей каждый месяц либо единовременно - на 780 рублей за весь год.
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минфин, спорт
Налоги, Минфин, спорт
09:07 03.07.2024
 
Минфин сообщил об увеличении налогового вычета за сдачу ГТО

Минфин: поправки ко II чтению увеличат до 18 тыс руб налоговый вычет за сдачу ГТО

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкФестиваль спорта на RAY Сириус Автодром
Фестиваль спорта на RAY Сириус Автодром - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Игорь Онучин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Поправки ко второму чтению налогового законопроекта увеличивают до 18 тысяч рублей налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО, говорится в сообщении Минфина. То есть исходя из базовой ставки подоходного налога в 13% вернуть получится 2340 рублей в год.
Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
В пресс-релизе Минфина говорится, что поправками внесены уточнения в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
"Увеличение до 18 тысяч рублей налогового вычета за сдачу нормативов ГТО", - указано в сообщении.
Законопроект, который был внесен Минфином в Госдуму в начале июня, предлагал введение для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц. То есть предлагалось, что налогоплательщик, получив значок ГТО, может отнести документы в свою бухгалтерию и сокращать сумму взимаемого НДФЛ на 65 рублей каждый месяц либо единовременно - на 780 рублей за весь год.
 
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