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Инфляция в РФ на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении - 03.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240703/inflyatsiya-849722632.html
Инфляция в РФ на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении
Инфляция в РФ на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении - 03.07.2024, ПРАЙМ
Инфляция в РФ на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении
Инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T19:05+0300
2024-07-03T19:05+0300
экономика
россия
инфляция в россии
инфляция
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На 24 июня, по оценке министерства, инфляция была на уровне 8,61% год к году. "В секторе услуг инфляция составила 5,9%, в основном, за счет индексации услуг ЖКХ (с 1 июля 2024 года)", — указали в министерстве.Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года — 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. Как отмечается в обзоре министерства, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,19% "при замедлении роста цен как на плодоовощную продукцию, так и на другие продукты питания". В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,1%.
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россия, инфляция в россии, инфляция
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России, инфляция
19:05 03.07.2024
 
Инфляция в РФ на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении

МЭР: инфляция в РФ на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На 24 июня, по оценке министерства, инфляция была на уровне 8,61% год к году.
"В секторе услуг инфляция составила 5,9%, в основном, за счет индексации услуг ЖКХ (с 1 июля 2024 года)", — указали в министерстве.
Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года — 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%.
Как отмечается в обзоре министерства, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,19% "при замедлении роста цен как на плодоовощную продукцию, так и на другие продукты питания". В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,1%.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
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ЭкономикаРОССИЯинфляция в Россииинфляция
 
 
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