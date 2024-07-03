https://1prime.ru/20240703/inflyatsiya-849722632.html

Инфляция в РФ на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении

Инфляция в РФ на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении - 03.07.2024, ПРАЙМ

Инфляция в РФ на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении

Инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T19:05+0300

2024-07-03T19:05+0300

2024-07-03T19:05+0300

экономика

россия

инфляция в россии

инфляция

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На 24 июня, по оценке министерства, инфляция была на уровне 8,61% год к году. "В секторе услуг инфляция составила 5,9%, в основном, за счет индексации услуг ЖКХ (с 1 июля 2024 года)", — указали в министерстве.Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года — 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. Как отмечается в обзоре министерства, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,19% "при замедлении роста цен как на плодоовощную продукцию, так и на другие продукты питания". В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,1%.

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