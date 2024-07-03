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В МЭР рассказали, какие факторы помогут сдержать инфляцию - 03.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240703/inflyatsiya-849723338.html
В МЭР рассказали, какие факторы помогут сдержать инфляцию
В МЭР рассказали, какие факторы помогут сдержать инфляцию - 03.07.2024, ПРАЙМ
В МЭР рассказали, какие факторы помогут сдержать инфляцию
Новый урожай и другие сезонные факторы в ближайшие месяцы будут оказывать сдерживающее влияние на инфляцию в России, сообщили в среду в пресс-службе... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T20:02+0300
2024-07-03T20:02+0300
экономика
россия
инфляция
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Новый урожай и другие сезонные факторы в ближайшие месяцы будут оказывать сдерживающее влияние на инфляцию в России, сообщили в среду в пресс-службе Минэкономразвития. "В ближайшие месяцы на сдерживание инфляции будет влиять в том числе поступление на прилавки отечественного урожая плодоовощной продукции и другие сезонные факторы", — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что ситуация с ценами находится на контроле профильных ведомств, работающих над наращиванием предложения.По оценке ведомства, на 1 июля инфляция в России составила 9,22% в годовом выражении.
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россия, инфляция
Экономика, РОССИЯ, инфляция
20:02 03.07.2024
 
В МЭР рассказали, какие факторы помогут сдержать инфляцию

МЭР: новый урожай и другие сезонные факторы в ближайшие время сдержат инфляцию

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГречневая крупа на столе
Гречневая крупа на столе - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Новый урожай и другие сезонные факторы в ближайшие месяцы будут оказывать сдерживающее влияние на инфляцию в России, сообщили в среду в пресс-службе Минэкономразвития.
"В ближайшие месяцы на сдерживание инфляции будет влиять в том числе поступление на прилавки отечественного урожая плодоовощной продукции и другие сезонные факторы", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ситуация с ценами находится на контроле профильных ведомств, работающих над наращиванием предложения.
По оценке ведомства, на 1 июля инфляция в России составила 9,22% в годовом выражении.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Инфляция в РФ на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении
19:05
 
ЭкономикаРОССИЯинфляция
 
 
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