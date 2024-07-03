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Греф рассказал о последствиях падения выдач ипотеки
Греф рассказал о последствиях падения выдач ипотеки - 03.07.2024, ПРАЙМ
Греф рассказал о последствиях падения выдач ипотеки
Падение выдач ипотеки после отмены в РФ массовой льготной программы под 8% не приведет к значимым последствиям, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:36+0300
2024-07-03T17:36+0300
2024-07-03T17:36+0300
герман греф
ипотека
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Падение выдач ипотеки после отмены в РФ массовой льготной программы под 8% не приведет к значимым последствиям, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. "Нужно говорить про падение выдач - очевидно, что оно будет. Про значимость последствий - пока мы не видим, что эти последствия будут очень значимы", - сказал Греф, отвечая на вопрос про падение выдач ипотеки после отмены льготной программы с 1 июля 2024 года. Он добавил, что по отношению к июню выдачи точно не упадут, потому что люди старались получить субсидированную ипотеку и "попасть последний вагон". "Я какой-то трагедии не вижу. Я думаю, что ситуация во втором полугодии будет непростой. Точечное субсидирование правительство оставило. В первую очередь семейная ипотека", - заключил он. Ранее в среду Греф заявил, что рынок ипотеки в России "поболеет пару лет" после сворачивания льготной программы: будет тяжело девелоперам и банкам, пострадает доступность жилья.
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герман греф, ипотека, россия
Герман Греф, ипотека, РОССИЯ
Греф рассказал о последствиях падения выдач ипотеки
Греф: падение выдач ипотеки после отмены льготной не приведет к значимым последствиям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Падение выдач ипотеки после отмены в РФ массовой льготной программы под 8% не приведет к значимым последствиям, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
"Нужно говорить про падение выдач - очевидно, что оно будет. Про значимость последствий - пока мы не видим, что эти последствия будут очень значимы", - сказал Греф, отвечая на вопрос про падение выдач ипотеки после отмены льготной программы с 1 июля 2024 года.
Он добавил, что по отношению к июню выдачи точно не упадут, потому что люди старались получить субсидированную ипотеку и "попасть последний вагон".
Рынок ипотеки в России поболеет пару лет, считает Греф
"Я какой-то трагедии не вижу. Я думаю, что ситуация во втором полугодии будет непростой. Точечное субсидирование правительство оставило. В первую очередь семейная ипотека", - заключил он.
Ранее в среду Греф заявил, что рынок ипотеки в России "поболеет пару лет" после сворачивания льготной программы: будет тяжело девелоперам и банкам, пострадает доступность жилья.