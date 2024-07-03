Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф рассказал о последствиях падения выдач ипотеки - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240703/ipoteka-849719577.html
Греф рассказал о последствиях падения выдач ипотеки
Греф рассказал о последствиях падения выдач ипотеки - 03.07.2024, ПРАЙМ
Греф рассказал о последствиях падения выдач ипотеки
Падение выдач ипотеки после отмены в РФ массовой льготной программы под 8% не приведет к значимым последствиям, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:36+0300
2024-07-03T17:36+0300
герман греф
ипотека
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/08/842200897_0:54:3271:1894_1920x0_80_0_0_53685719eb1513d5075f6ed6ef507c48.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Падение выдач ипотеки после отмены в РФ массовой льготной программы под 8% не приведет к значимым последствиям, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. "Нужно говорить про падение выдач - очевидно, что оно будет. Про значимость последствий - пока мы не видим, что эти последствия будут очень значимы", - сказал Греф, отвечая на вопрос про падение выдач ипотеки после отмены льготной программы с 1 июля 2024 года. Он добавил, что по отношению к июню выдачи точно не упадут, потому что люди старались получить субсидированную ипотеку и "попасть последний вагон". "Я какой-то трагедии не вижу. Я думаю, что ситуация во втором полугодии будет непростой. Точечное субсидирование правительство оставило. В первую очередь семейная ипотека", - заключил он. Ранее в среду Греф заявил, что рынок ипотеки в России "поболеет пару лет" после сворачивания льготной программы: будет тяжело девелоперам и банкам, пострадает доступность жилья.
https://1prime.ru/20240703/gref-849708842.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/08/842200897_338:0:2934:1947_1920x0_80_0_0_3cd389b53732435478593d26021e3df2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
герман греф, ипотека, россия
Герман Греф, ипотека, РОССИЯ
17:36 03.07.2024
 
Греф рассказал о последствиях падения выдач ипотеки

Греф: падение выдач ипотеки после отмены льготной не приведет к значимым последствиям

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Падение выдач ипотеки после отмены в РФ массовой льготной программы под 8% не приведет к значимым последствиям, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
"Нужно говорить про падение выдач - очевидно, что оно будет. Про значимость последствий - пока мы не видим, что эти последствия будут очень значимы", - сказал Греф, отвечая на вопрос про падение выдач ипотеки после отмены льготной программы с 1 июля 2024 года.
Он добавил, что по отношению к июню выдачи точно не упадут, потому что люди старались получить субсидированную ипотеку и "попасть последний вагон".
Открытие головного офиса Сбербанка в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Рынок ипотеки в России поболеет пару лет, считает Греф
15:52
"Я какой-то трагедии не вижу. Я думаю, что ситуация во втором полугодии будет непростой. Точечное субсидирование правительство оставило. В первую очередь семейная ипотека", - заключил он.
Ранее в среду Греф заявил, что рынок ипотеки в России "поболеет пару лет" после сворачивания льготной программы: будет тяжело девелоперам и банкам, пострадает доступность жилья.
 
Герман ГрефипотекаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала