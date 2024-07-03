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Оверчук отметил сохранение интереса Ирана к проекту "Север - Юг" - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Оверчук отметил сохранение интереса Ирана к проекту "Север - Юг"
Оверчук отметил сохранение интереса Ирана к проекту "Север - Юг" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Оверчук отметил сохранение интереса Ирана к проекту "Север - Юг"
Россия и Азербайджан говорят о развитии железнодорожного сообщения в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщил вице-премьер РФ Алексей... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:38+0300
2024-07-03T14:38+0300
мтк "север-юг"
алексей оверчук
шос
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия и Азербайджан говорят о развитии железнодорожного сообщения в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.Встреча президентов двух стран состоялась в среду в Казахстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Вице-премьер отметил, что на этих переговорах состоялся практический разговор о реализации планов создания коридора "Север - Юг"."Говорим о развитии железнодорожного сообщения. Конечно же, всегда обсуждается вопрос о достройке следующего звена Решт - Астара в Иране, который тоже обеспечит связанность в регионе и железнодорожный выход на порты Ирана - Бендер-Аббас, прежде всего, - в Персидском заливе", - сообщил Оверчук журналистам.Вице-премьер отметил, что интерес Ирана в проекте сохраняется, страна становится серьезным транзитером.Он отметил, что Россия и Азербайджан обсуждают развитие западного маршрута коридора "Север - Юг". Вице-премьер добавил, что уже реализована совместная часть относительно организации движения через пункты пропуска на азербайджано-российской границе."На азербайджанской стороне идет очень большое инфраструктурное развитие, запущена современная большая автомагистраль от границы с Россией до Баку, и она сопрягается уже с существовавшей ранее такой же современной дорогой от Баку до границы с Ираном", - добавил Оверчук.По его словам, автомобильный грузопоток на этом направлении существенно возрастает, и инфраструктурные ограничения для его роста сегодня фактически отсутствуют.МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране - стоимостью 1,6 миллиарда евро (1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны).
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мтк "север-юг", алексей оверчук, шос
МТК "Север-Юг", Алексей Оверчук, ШОС
13:38 03.07.2024 (обновлено: 14:38 03.07.2024)
 
Оверчук отметил сохранение интереса Ирана к проекту "Север - Юг"

Оверчук: интерес Ирана в развитии коридора "Север-Юг" сохраняется

© fotolia.com / milosk50Иран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© fotolia.com / milosk50
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия и Азербайджан говорят о развитии железнодорожного сообщения в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.
Встреча президентов двух стран состоялась в среду в Казахстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Вице-премьер отметил, что на этих переговорах состоялся практический разговор о реализации планов создания коридора "Север - Юг".
"Говорим о развитии железнодорожного сообщения. Конечно же, всегда обсуждается вопрос о достройке следующего звена Решт - Астара в Иране, который тоже обеспечит связанность в регионе и железнодорожный выход на порты Ирана - Бендер-Аббас, прежде всего, - в Персидском заливе", - сообщил Оверчук журналистам.
Вице-премьер отметил, что интерес Ирана в проекте сохраняется, страна становится серьезным транзитером.
Он отметил, что Россия и Азербайджан обсуждают развитие западного маршрута коридора "Север - Юг". Вице-премьер добавил, что уже реализована совместная часть относительно организации движения через пункты пропуска на азербайджано-российской границе.
"На азербайджанской стороне идет очень большое инфраструктурное развитие, запущена современная большая автомагистраль от границы с Россией до Баку, и она сопрягается уже с существовавшей ранее такой же современной дорогой от Баку до границы с Ираном", - добавил Оверчук.
По его словам, автомобильный грузопоток на этом направлении существенно возрастает, и инфраструктурные ограничения для его роста сегодня фактически отсутствуют.
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране - стоимостью 1,6 миллиарда евро (1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны).
 
МТК "Север-Юг"Алексей ОверчукШОС
 
 
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