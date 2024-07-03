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Налог на прибыль для IT-компаний будет по пониженной ставке, заявил Минфин

Налог на прибыль для IT-компаний будет по пониженной ставке, заявил Минфин - 03.07.2024, ПРАЙМ

Налог на прибыль для IT-компаний будет по пониженной ставке, заявил Минфин

Налоговые поправки ко II чтению предусматривают пониженную ставку налога на прибыль в 5% для IT-организаций до 2030 года, также дают льготу по налогу на прибыль | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T09:05+0300

2024-07-03T09:05+0300

2024-07-03T09:05+0300

налоги

it-компании

минфин

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Налоговые поправки ко II чтению предусматривают пониженную ставку налога на прибыль в 5% для IT-организаций до 2030 года, также дают льготу по налогу на прибыль при пользовании российским софтом, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. В пресс-релизе Минфина говорится, что поправками внесены уточнения в части налога на прибыль, НДФЛ, УСН, а также преобразования курортного сбора в туристический налог. "Расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники: пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5% для ИТ – организаций до 2030 года; возможность применения для IT-компаний льгот при реорганизации в форме выделения; расширение для организаций радиоэлектронной промышленности перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов", - сказано в сообщении. Кроме того, поправки дают возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента 2. "Это позволит уменьшать компаниям сумму налога на прибыль", - сообщили в Минфине. Также поправки предусматривают установление единого размера фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более КИК в сумме 25 миллионов рублей. Там также рассказали о предоставлении поправками налоговых стимулов для малых технологических компаний. Так, регионы смогут в 2025-2030 годах вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет. В том числе предполагается снятие ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

it-компании, минфин