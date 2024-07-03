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Товарооборот между РФ и Казахстаном достиг почти 30 миллиардов долларов
Товарооборот между РФ и Казахстаном достиг почти 30 миллиардов долларов - 03.07.2024, ПРАЙМ
Товарооборот между РФ и Казахстаном достиг почти 30 миллиардов долларов
Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг уже почти 30 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим казахстанским... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T18:45+0300
2024-07-03T18:45+0300
2024-07-03T18:45+0300
экономика
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товарооборот
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АСТАНА, 3 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг уже почти 30 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. "Мы с вами в постоянном контакте. Товарооборот растет. Он достиг почти 30 миллиардов долларов", — сказал Путин во время встречи с Токаевым. Он отметил, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. "У нас много важных направлений. Очень высокая кооперация. Много интересных проектов", — добавил Путин. В свою очередь Токаев заявил, что двустороннее сотрудничество между Россией и Казахстаном развивается по восходящей линии. Президент Казахстана подчеркнул, что лично контролирует реализацию договоренностей и соглашений, достигнутых в ходе визита Путина в республику в ноябре прошлого года, добавив, что у него нет никаких сомнений в том, что данные проекты будут реализованы.
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россия, казахстан, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, товарооборот
Товарооборот между РФ и Казахстаном достиг почти 30 миллиардов долларов
Путин: товарооборот между Россией и Казахстаном достиг почти $30 миллиардов
АСТАНА, 3 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг уже почти 30 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
"Мы с вами в постоянном контакте. Товарооборот растет. Он достиг почти 30 миллиардов долларов", — сказал Путин во время встречи с Токаевым.
Он отметил, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.
"У нас много важных направлений. Очень высокая кооперация. Много интересных проектов", — добавил Путин.
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В свою очередь Токаев заявил, что двустороннее сотрудничество между Россией и Казахстаном развивается по восходящей линии. Президент Казахстана подчеркнул, что лично контролирует реализацию договоренностей и соглашений, достигнутых в ходе визита Путина в республику в ноябре прошлого года, добавив, что у него нет никаких сомнений в том, что данные проекты будут реализованы.