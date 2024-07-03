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Си Цзиньпин поддержал присоединение Казахстана к механизму БРИКС

Си Цзиньпин поддержал присоединение Казахстана к механизму БРИКС - 03.07.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин поддержал присоединение Казахстана к механизму БРИКС

Китай поддерживает присоединение Казахстана к механизму сотрудничества БРИКС, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:13+0300

2024-07-03T11:13+0300

2024-07-03T11:13+0300

политика

китай

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брикс

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ПЕКИН, 3 июл – ПРАЙМ. Китай поддерживает присоединение Казахстана к механизму сотрудничества БРИКС, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Китай поддерживает присоединение Казахстана к механизму сотрудничества БРИКС", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа. Китайский лидер находится в Казахстане с государственным визитом, в Астане он также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.

китай

казахстан

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китай, казахстан, брикс