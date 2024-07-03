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Путин обсудил с Алиевым расширение инфраструктуры коридора "Север-Юг"
Путин обсудил с Алиевым расширение инфраструктуры коридора "Север-Юг" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин обсудил с Алиевым расширение инфраструктуры коридора "Север-Юг"
Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудят развитие проекта коридора "Север-Юг" на саммите ШОС. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:14+0300
2024-07-03T13:14+0300
2024-07-03T13:14+0300
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владимир путин
ильхам алиев
север-юг
коридор "север - юг"
мтк "север-юг"
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудят развитие проекта коридора "Север-Юг" на саммите ШОС. "Я бы хотел отметить наши планы в области инфраструктуры", - обратился Путин к Алиеву в ходе встречи в Астане. В ответном слове глава Азербайджана отметил, что Баку настроен на расширение инфраструктуры проекта, поскольку в нынешнем состоянии она не отвечает "намерениям соседей".Международный транспортный коридор "Север—Юг" соединяет Санкт-Петербург и Мумбай и включает четырнадцать стран. Общая протяженность путей - около 7200 км.Россия и Иран в мае 2023-го условились возвести последний необходимый участок железной дороги от Решта до Астары.
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россия, азербайджан, иран, владимир путин, ильхам алиев, север-юг, коридор "север - юг", мтк "север-юг"
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Север-Юг, коридор "Север - Юг", МТК "Север-Юг"
Путин обсудил с Алиевым расширение инфраструктуры коридора "Север-Юг"
Путин - Алиеву: отмечу планы расширения инфраструктуры коридора "Север-Юг"
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудят развитие проекта коридора "Север-Юг" на саммите ШОС.
"Я бы хотел отметить наши планы в области инфраструктуры", - обратился Путин к Алиеву в ходе встречи в Астане. В ответном слове глава Азербайджана отметил, что Баку настроен на расширение инфраструктуры проекта, поскольку в нынешнем состоянии она не отвечает "намерениям соседей".
Международный транспортный коридор "Север—Юг" соединяет Санкт-Петербург и Мумбай и включает четырнадцать стран. Общая протяженность путей - около 7200 км.Россия и Иран в мае 2023-го условились возвести последний необходимый участок железной дороги от Решта до Астары.