https://1prime.ru/20240703/kosmos-849702540.html

Россия сократила финансирование исследований дальнего космоса

Россия сократила финансирование исследований дальнего космоса - 03.07.2024, ПРАЙМ

Россия сократила финансирование исследований дальнего космоса

Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:32+0300

2024-07-03T14:32+0300

2024-07-03T14:33+0300

экономика

россия

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роскосмос

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это временный период, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Что касается исследования дальнего космоса, нельзя сказать, что мы совсем остановили эту работу, хотя в условиях СВО мы резко сократили ассигнования на этом направлении", — сказал Борисов в Госдуме на правительственном часе.Борисов рассказал, что по поручению президента на финансирование исследований дальнего космоса необходимо выделять около 12-14 миллиардов рублей, однако в настоящее время выделяется только 7-8 миллиардов. Как ожидается, это временная мера.Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна "сохраняла лидерство как космическая держава". Он уточнил, что Россия планирует запустить собственную пилотируемой миссии на Луну.

https://1prime.ru/20240608/kosmos-849001208.html

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россия, космос, роскосмос