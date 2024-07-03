Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила финансирование исследований дальнего космоса - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240703/kosmos-849702540.html
Россия сократила финансирование исследований дальнего космоса
Россия сократила финансирование исследований дальнего космоса - 03.07.2024, ПРАЙМ
Россия сократила финансирование исследований дальнего космоса
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:32+0300
2024-07-03T14:33+0300
экономика
россия
космос
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847294045_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_6ff10a2ece71997d057550026ae533af.jpg
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это временный период, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Что касается исследования дальнего космоса, нельзя сказать, что мы совсем остановили эту работу, хотя в условиях СВО мы резко сократили ассигнования на этом направлении", — сказал Борисов в Госдуме на правительственном часе.Борисов рассказал, что по поручению президента на финансирование исследований дальнего космоса необходимо выделять около 12-14 миллиардов рублей, однако в настоящее время выделяется только 7-8 миллиардов. Как ожидается, это временная мера.Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна "сохраняла лидерство как космическая держава". Он уточнил, что Россия планирует запустить собственную пилотируемой миссии на Луну.
https://1prime.ru/20240608/kosmos-849001208.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847294045_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_2e44c3d581c8aee4ad1770b4e0e6770c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, космос, роскосмос
Экономика, РОССИЯ, космос, РОСКОСМОС
14:32 03.07.2024 (обновлено: 14:33 03.07.2024)
 
Россия сократила финансирование исследований дальнего космоса

РФ сократила финансирование исследований дальнего космоса до 7 миллиардов рублей

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПервый запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный
Первый запуск ракеты Ангара-А5 с космодрома Восточный - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это временный период, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Что касается исследования дальнего космоса, нельзя сказать, что мы совсем остановили эту работу, хотя в условиях СВО мы резко сократили ассигнования на этом направлении", — сказал Борисов в Госдуме на правительственном часе.
Борисов рассказал, что по поручению президента на финансирование исследований дальнего космоса необходимо выделять около 12-14 миллиардов рублей, однако в настоящее время выделяется только 7-8 миллиардов. Как ожидается, это временная мера.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна "сохраняла лидерство как космическая держава". Он уточнил, что Россия планирует запустить собственную пилотируемой миссии на Луну.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе
8 июня, 15:38
 
ЭкономикаРОССИЯкосмосРОСКОСМОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала