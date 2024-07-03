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Костин заявил о возврате к советскому опыту подготовки технических кадров
Костин заявил о возврате к советскому опыту подготовки технических кадров - 03.07.2024, ПРАЙМ
Костин заявил о возврате к советскому опыту подготовки технических кадров
Глава ВТБ Андрей Костин заявил о возврате к советскому опыту в области подготовки технических кадров. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:54+0300
2024-07-03T15:54+0300
2024-07-03T15:54+0300
андрей костин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил о возврате к советскому опыту в области подготовки технических кадров. "На ОСК работает 110 тысяч работников. И, конечно, наиболее проблематичным является именно сегмент рабочих кадров. Вот у нас, допустим, в стране сварщиков по титану осталось от 30 до 40 человек на всю нашу страну. Поэтому подготовка кадров, их вовлеченность именно в эту отрасль, конечно, является проблемой, но она решабельна", - сказал он на Финансовом конгрессе Банка России, обсуждая проблему кадров. "И то же самое, допустим, по инженерному составу. Мы сейчас возвращаемся в некоторых вопросах в Советский Союз, и вот возобновили формат "завод-втуз", - продолжил он. По его словам, такая система уже работает в Северодринске в сотрудничестве с Морским арктическим университетом. То же самое будет запущено с осени в Санкт-Петербурге на базе Государственного морского технического университета. "То есть заточенность на конкретную подготовку специализированных специалистов уже, начиная со специального среднего и высшего образования, вот это один из путей решения, который мы видим для решения вопросов кадров. Но это одна из проблем. Проблема решабельная и для меня не представляется сегодня номер один", - заключил он. В октябре 2023 года, согласно указу президента России, ВТБ получил в доверительное управление на пять лет акции ОСК, крупнейшей судостроительной компании России.
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андрей костин, кадры, ссср
Андрей Костин, Кадры, СССР
Костин заявил о возврате к советскому опыту подготовки технических кадров
Глава ВТБ Костин заявил о возврате к советскому опыту подготовки технических кадров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил о возврате к советскому опыту в области подготовки технических кадров.
"На ОСК работает 110 тысяч работников. И, конечно, наиболее проблематичным является именно сегмент рабочих кадров. Вот у нас, допустим, в стране сварщиков по титану осталось от 30 до 40 человек на всю нашу страну. Поэтому подготовка кадров, их вовлеченность именно в эту отрасль, конечно, является проблемой, но она решабельна", - сказал он на Финансовом конгрессе Банка России, обсуждая проблему кадров.
"И то же самое, допустим, по инженерному составу. Мы сейчас возвращаемся в некоторых вопросах в Советский Союз, и вот возобновили формат "завод-втуз", - продолжил он.
По его словам, такая система уже работает в Северодринске в сотрудничестве с Морским арктическим университетом. То же самое будет запущено с осени в Санкт-Петербурге на базе Государственного морского технического университета.
"То есть заточенность на конкретную подготовку специализированных специалистов уже, начиная со специального среднего и высшего образования, вот это один из путей решения, который мы видим для решения вопросов кадров. Но это одна из проблем. Проблема решабельная и для меня не представляется сегодня номер один", - заключил он.
В октябре 2023 года, согласно указу президента России, ВТБ получил в доверительное управление на пять лет акции ОСК, крупнейшей судостроительной компании России.
Костин предложил решение проблем с расчетами с Турцией