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В Москве продлят действие льготного кредитования для бизнеса
В Москве продлят действие льготного кредитования для бизнеса - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Москве продлят действие льготного кредитования для бизнеса
Действие программ льготного кредитования для бизнеса продлят, дополнительно поддержат экспортеров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T21:28+0300
2024-07-03T21:28+0300
2024-07-03T21:28+0300
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Действие программ льготного кредитования для бизнеса продлят, дополнительно поддержат экспортеров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Продлим на этот год действие программ льготного кредитования для бизнеса и дополнительно поддержим экспортеров. Помощью города с 2020 года воспользовались свыше 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, так что программа очень востребована. Она помогает бизнесу развиваться и стабилизировать цены для конечных потребителей", — говорится в сообщении. Мэр уточнил, что в рамках программы за поддержкой могут обратиться предприниматели, работающие в приоритетных отраслях экономики. Максимальный размер кредита — 30 млн рублей по льготной ставке 13%. Также доступны онлайн-кредиты для предпринимателей из приоритетных отраслей на любые цели.Кроме того, начинающие предприниматели — компании и ИП, работающие меньше одного года, — могут получить кредиты по ставке 12% в размере не более 5 миллионов рублей. Мэр сообщил, что льготный кредит выдадут под залог прав на интеллектуальную собственность. Процентная ставка в таком случае составит 5%, а размер кредита — до 50 миллионов рублей. Также предусмотрена финансовая поддержка для предпринимателей, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Они могут заключить договоры льготного факторинга на сумму до 100 миллионов рублей по ставке 14% годовых. Для экспортеров запускают новую программу поддержки, им доступны кредиты до 100 миллионов рублей под 10% годовых, отметил мэр.
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москва, бизнес
Экономика, МОСКВА, Бизнес
В Москве продлят действие льготного кредитования для бизнеса
Собянин: действие программ льготного кредитования для бизнеса в Москве продлят
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Действие программ льготного кредитования для бизнеса продлят, дополнительно поддержат экспортеров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Продлим на этот год действие программ льготного кредитования для бизнеса и дополнительно поддержим экспортеров. Помощью города с 2020 года воспользовались свыше 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, так что программа очень востребована. Она помогает бизнесу развиваться и стабилизировать цены для конечных потребителей", — говорится в сообщении.
Мэр уточнил, что в рамках программы за поддержкой могут обратиться предприниматели, работающие в приоритетных отраслях экономики. Максимальный размер кредита — 30 млн рублей по льготной ставке 13%. Также доступны онлайн-кредиты для предпринимателей из приоритетных отраслей на любые цели.
Кроме того, начинающие предприниматели — компании и ИП, работающие меньше одного года, — могут получить кредиты по ставке 12% в размере не более 5 миллионов рублей.
Мэр сообщил, что льготный кредит выдадут под залог прав на интеллектуальную собственность. Процентная ставка в таком случае составит 5%, а размер кредита — до 50 миллионов рублей.
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Также предусмотрена финансовая поддержка для предпринимателей, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Они могут заключить договоры льготного факторинга на сумму до 100 миллионов рублей по ставке 14% годовых.
Для экспортеров запускают новую программу поддержки, им доступны кредиты до 100 миллионов рублей под 10% годовых, отметил мэр.