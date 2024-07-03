https://1prime.ru/20240703/likhachev-849710063.html
Лихачев рассказал о результатах сотрудничества России и Китая по Севморпути
Лихачев рассказал о результатах сотрудничества России и Китая по Севморпути - 03.07.2024, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о результатах сотрудничества России и Китая по Севморпути
Сотрудничество РФ и КНР по Северному морскому пути может показать результаты в виде роста перевозок уже в этом году по итогам летней навигации, заявил глава... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:05+0300
2024-07-03T16:05+0300
2024-07-03T16:05+0300
россия
китай
алексей лихачев
севморпуть
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество РФ и КНР по Северному морскому пути может показать результаты в виде роста перевозок уже в этом году по итогам летней навигации, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Лихачев напомнил о решении России и Китая создать совместную подкомиссию по развитию Северного морского пути, которое было принято в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР в мае этого года. "Это наша новая повестка во взаимодействии с Китаем. Уверен, что уже в этой летней навигации это решение даст свои результаты, мы это ощутим в том числе и в цифрах по перевозкам", - сказал Лихачев журналистам. Лихачев в ходе визита Путина в Китай отмечал потенциал увеличения к 2030 году китайского транзита до 50 миллионов тонн по Северному морскому пути. Кроме того, Росатом намерен привлекать китайских партнеров в сферы арктического судостроения, благоустройства портов, логистических центров.
https://1prime.ru/20240702/minpromtorg-849657446.html
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россия, китай, алексей лихачев, севморпуть
РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Лихачев, Севморпуть
Лихачев рассказал о результатах сотрудничества России и Китая по Севморпути
Лихачев: сотрудничество РФ и КНР по Севморпути может показать результаты уже в этом году
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество РФ и КНР по Северному морскому пути может показать результаты в виде роста перевозок уже в этом году по итогам летней навигации, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
Лихачев напомнил о решении России и Китая создать совместную подкомиссию по развитию Северного морского пути, которое было принято в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР в мае этого года.
"Это наша новая повестка во взаимодействии с Китаем. Уверен, что уже в этой летней навигации это решение даст свои результаты, мы это ощутим в том числе и в цифрах по перевозкам", - сказал Лихачев журналистам.
Лихачев в ходе визита Путина в Китай отмечал потенциал увеличения к 2030 году китайского транзита до 50 миллионов тонн по Северному морскому пути. Кроме того, Росатом намерен привлекать китайских партнеров в сферы арктического судостроения, благоустройства портов, логистических центров.
Минпромторг назвал необходимое число судов для Севморпути