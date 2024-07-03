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Российские маркетплейсы столкнулись с проблемой при доставке товаров из КНР - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Российские маркетплейсы столкнулись с проблемой при доставке товаров из КНР
Российские маркетплейсы столкнулись с проблемой при доставке товаров из КНР - 03.07.2024, ПРАЙМ
Российские маркетплейсы столкнулись с проблемой при доставке товаров из КНР
Российские маркетплейсы столкнулись с проблемой взаиморасчета при доставке товаров из Китая из-за ужесточения процедуры контроля контрагентов и запрета на... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T06:06+0300
2024-07-03T06:06+0300
россия
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы столкнулись с проблемой взаиморасчета при доставке товаров из Китая из-за ужесточения процедуры контроля контрагентов и запрета на использование российского аналога международной системы SWIFT, пишет газета "Коммерсант". "Российские маркетплейсы и работающие на этих площадках зарубежные селлеры столкнулись с проблемой при доставке товаров из Китая из-за проблем с взаиморасчетами", - сообщили газете в Ozon. В компании объяснили изданию, что начиная с весны 2024 года большинство зарубежных банков, в том числе и китайские, усложнили процедуры внутреннего контроля контрагентов, отправляющих продукцию в РФ. "Ситуацию усугубляет и введенный Евросоюзом в конце июня этого года запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ — российского аналога международной системы SWIFT", - пишет газета. Ozon в комментарии изданию сообщил, что усложнившиеся трансакции - одна из причин исчезновения на российских онлайн-площадках дорогостоящей техники из Китая. В связи с уменьшением порога беспошлинного ввоза товаров в Россию с апреля 2024, маркетплейсы и их продавцы корректируют ассортимент товаров из-за рубежа и выбирают доставку более дешевых. В Wildberries, в свою очередь, сообщили газете, что пока не заметили значимого изменения ассортимента товаров из-за рубежа. Однако компания не исключает, что продавцы переориентируются на более дешевые позиции.
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россия, китай, маркетплейс
РОССИЯ, КИТАЙ, маркетплейс
06:06 03.07.2024
 
Российские маркетплейсы столкнулись с проблемой при доставке товаров из КНР

"Ъ": российские маркетплейсы столкнулись с проблемой расчета при доставке из КНР

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon под Новосибирском
Открытие логистического центра Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы столкнулись с проблемой взаиморасчета при доставке товаров из Китая из-за ужесточения процедуры контроля контрагентов и запрета на использование российского аналога международной системы SWIFT, пишет газета "Коммерсант".
"Российские маркетплейсы и работающие на этих площадках зарубежные селлеры столкнулись с проблемой при доставке товаров из Китая из-за проблем с взаиморасчетами", - сообщили газете в Ozon.
В компании объяснили изданию, что начиная с весны 2024 года большинство зарубежных банков, в том числе и китайские, усложнили процедуры внутреннего контроля контрагентов, отправляющих продукцию в РФ.
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"Ситуацию усугубляет и введенный Евросоюзом в конце июня этого года запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ — российского аналога международной системы SWIFT", - пишет газета.
Ozon в комментарии изданию сообщил, что усложнившиеся трансакции - одна из причин исчезновения на российских онлайн-площадках дорогостоящей техники из Китая. В связи с уменьшением порога беспошлинного ввоза товаров в Россию с апреля 2024, маркетплейсы и их продавцы корректируют ассортимент товаров из-за рубежа и выбирают доставку более дешевых.
В Wildberries, в свою очередь, сообщили газете, что пока не заметили значимого изменения ассортимента товаров из-за рубежа. Однако компания не исключает, что продавцы переориентируются на более дешевые позиции.
 
РОССИЯКИТАЙмаркетплейс
 
 
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