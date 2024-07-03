https://1prime.ru/20240703/minfin-849680960.html
Минфин ответил на вопрос об индексации акцизов в налоговых поправках
Минфин ответил на вопрос об индексации акцизов в налоговых поправках - 03.07.2024, ПРАЙМ
Минфин ответил на вопрос об индексации акцизов в налоговых поправках
Налоговые поправки ко второму чтению предусматривают индексацию ставок акцизов на прогнозный уровень инфляции 4%, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T09:06+0300
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2024-07-03T09:06+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Налоговые поправки ко второму чтению предусматривают индексацию ставок акцизов на прогнозный уровень инфляции 4%, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. "Индексация ставок акцизов на подакцизные товары на прогнозный уровень инфляции 4%", - перечислил Минфин одно из изменений. Налоговые поправки также совершенствуют порядок уплаты акциза на фармсубстанцию этилового спирта и дополняют новыми мерами, направленными на недопущение роста цен на лекарства. "Акциз на фармсубстанцию спирта этилового предлагается принимать к вычету при производстве определенных соответствующими перечнями лекарственных средств и лекарственных препаратов, а также указанной продукции с объемной долей содержания этилового спирта ниже 20% (не содержащей спирт) и медицинских изделий", - сообщает Минфин. "Для компаний, использующих менее 500 тысяч литров в год фармсубстанции, вычет будет предоставляться независимо от включения в перечень произведенной продукции и без необходимости предоставлять документы, подтверждающие целевое использование фармсубстанции", - добавили в министерстве. При этом предполагается введение единого подхода по возможности покупать с нулевой ставкой акциза только денатурированный спирт для его использования для производства парфюмерной продукции, продукции бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелиевой основе, уточняется в сообщении.
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россия, минфин, налоговая система
РОССИЯ, Минфин, налоговая система
Минфин ответил на вопрос об индексации акцизов в налоговых поправках
Минфин: поправки предусматривают индексацию акцизов по прогнозной инфляции в 4%
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Налоговые поправки ко второму чтению предусматривают индексацию ставок акцизов на прогнозный уровень инфляции 4%, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
"Индексация ставок акцизов на подакцизные товары на прогнозный уровень инфляции 4%", - перечислил Минфин одно из изменений.
Минфин раскрыл подробности налоговых поправок правительства
Налоговые поправки также совершенствуют порядок уплаты акциза на фармсубстанцию этилового спирта и дополняют новыми мерами, направленными на недопущение роста цен на лекарства.
"Акциз на фармсубстанцию спирта этилового предлагается принимать к вычету при производстве определенных соответствующими перечнями лекарственных средств и лекарственных препаратов, а также указанной продукции с объемной долей содержания этилового спирта ниже 20% (не содержащей спирт) и медицинских изделий", - сообщает Минфин.
"Для компаний, использующих менее 500 тысяч литров в год фармсубстанции, вычет будет предоставляться независимо от включения в перечень произведенной продукции и без необходимости предоставлять документы, подтверждающие целевое использование фармсубстанции", - добавили в министерстве.
При этом предполагается введение единого подхода по возможности покупать с нулевой ставкой акциза только денатурированный спирт для его использования для производства парфюмерной продукции, продукции бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелиевой основе, уточняется в сообщении.