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Минфин направит на покупку валюты 123,8 миллиарда рублей - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Минфин направит на покупку валюты 123,8 миллиарда рублей
Минфин направит на покупку валюты 123,8 миллиарда рублей - 03.07.2024, ПРАЙМ
Минфин направит на покупку валюты 123,8 миллиарда рублей
Минфин РФ продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 5 июля по 6 августа направит на эти цели 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда в день,... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:04+0300
2024-07-03T12:04+0300
минфин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 5 июля по 6 августа направит на эти цели 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2024 года в размере 145,3 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2024 года составило минус 21,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 123,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 5 июля 2024 года по 6 августа 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,4 миллиарда рублей", - добавили в Минфине. В период с 7 июня по 4 июля Минфин также осуществляет покупку валюты, направляя на это по 3,7 миллиарда рублей в день (всего 71,1 миллиарда рублей). По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.
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минфин, бюджетное правило
Минфин, бюджетное правило
12:04 03.07.2024
 
Минфин направит на покупку валюты 123,8 миллиарда рублей

Минфин с 5 июля по 6 августа направит на покупку валюты 123,8 миллиарда рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 5 июля по 6 августа направит на эти цели 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда в день, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2024 года в размере 145,3 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2024 года составило минус 21,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 123,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 5 июля 2024 года по 6 августа 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,4 миллиарда рублей", - добавили в Минфине.
В период с 7 июня по 4 июля Минфин также осуществляет покупку валюты, направляя на это по 3,7 миллиарда рублей в день (всего 71,1 миллиарда рублей).
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
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