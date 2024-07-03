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Минфин направит на покупку валюты 123,8 миллиарда рублей

Минфин направит на покупку валюты 123,8 миллиарда рублей - 03.07.2024, ПРАЙМ

Минфин направит на покупку валюты 123,8 миллиарда рублей

Минфин РФ продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 5 июля по 6 августа направит на эти цели 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда в день,... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T12:04+0300

2024-07-03T12:04+0300

2024-07-03T12:04+0300

минфин

бюджетное правило

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 5 июля по 6 августа направит на эти цели 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2024 года в размере 145,3 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2024 года составило минус 21,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 123,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 5 июля 2024 года по 6 августа 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,4 миллиарда рублей", - добавили в Минфине. В период с 7 июня по 4 июля Минфин также осуществляет покупку валюты, направляя на это по 3,7 миллиарда рублей в день (всего 71,1 миллиарда рублей). По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.

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минфин, бюджетное правило