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Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине
Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине
Реджеп Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным в Астане выразил уверенность, что "справедливый мир" на Украине, который удовлетворит обе стороны, возможен. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:32+0300
2024-07-03T17:32+0300
спецоперация на украине
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
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АНКАРА, 3 июл – ПРАЙМ. Реджеп Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным в Астане выразил уверенность, что "справедливый мир" на Украине, который удовлетворит обе стороны, возможен."Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира в регионе и может создать основу для компромисса", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Эрдоган ранее заявлял, что Турция готова провести мирные переговоры с участием Украины и России. Об этом он говорил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, который 8 марта прилетел в Стамбул. Он также отметил, что если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку.
https://1prime.ru/20240703/tovarooborot-849707076.html
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
17:32 03.07.2024
 
Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине

Эрдоган: "справедливый мир" на Украине, который удовлетворит всех, возможен

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 3 июл – ПРАЙМ. Реджеп Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным в Астане выразил уверенность, что "справедливый мир" на Украине, который удовлетворит обе стороны, возможен.
"Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира в регионе и может создать основу для компромисса", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган ранее заявлял, что Турция готова провести мирные переговоры с участием Украины и России. Об этом он говорил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, который 8 марта прилетел в Стамбул. Он также отметил, что если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Эрдоган назвал совместную с Россией цель по товарообороту
15:19
 
Спецоперация на УкраинеРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТУРЦИЯРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
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