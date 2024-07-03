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Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине
Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине
Реджеп Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным в Астане выразил уверенность, что "справедливый мир" на Украине, который удовлетворит обе стороны, возможен. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:32+0300
2024-07-03T17:32+0300
2024-07-03T17:32+0300
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АНКАРА, 3 июл – ПРАЙМ. Реджеп Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным в Астане выразил уверенность, что "справедливый мир" на Украине, который удовлетворит обе стороны, возможен."Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира в регионе и может создать основу для компромисса", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Эрдоган ранее заявлял, что Турция готова провести мирные переговоры с участием Украины и России. Об этом он говорил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, который 8 марта прилетел в Стамбул. Он также отметил, что если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку.
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Спецоперация на Украине, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине
Эрдоган: "справедливый мир" на Украине, который удовлетворит всех, возможен
АНКАРА, 3 июл – ПРАЙМ. Реджеп Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным в Астане выразил уверенность, что "справедливый мир" на Украине, который удовлетворит обе стороны, возможен.
"Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира в регионе и может создать основу для компромисса", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган ранее заявлял, что Турция готова провести мирные переговоры с участием Украины и России. Об этом он говорил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, который 8 марта прилетел в Стамбул. Он также отметил, что если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку.
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