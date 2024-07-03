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Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине

Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ

Эрдоган заявил Путину о возможности "справедливого мира" на Украине

Реджеп Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным в Астане выразил уверенность, что "справедливый мир" на Украине, который удовлетворит обе стороны, возможен. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T17:32+0300

2024-07-03T17:32+0300

2024-07-03T17:32+0300

спецоперация на украине

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АНКАРА, 3 июл – ПРАЙМ. Реджеп Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным в Астане выразил уверенность, что "справедливый мир" на Украине, который удовлетворит обе стороны, возможен."Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира в регионе и может создать основу для компромисса", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Эрдоган ранее заявлял, что Турция готова провести мирные переговоры с участием Украины и России. Об этом он говорил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, который 8 марта прилетел в Стамбул. Он также отметил, что если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку.

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турция

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реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия, украина, сво