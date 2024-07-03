Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240703/monety-849710317.html
Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам
Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам - 03.07.2024, ПРАЙМ
Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:07+0300
2024-07-03T16:07+0300
монета
госдума
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/75/841387506_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_b2a05a5b80a7c416341e9f1fa432c830.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам. Документ расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Он включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам в сувенирной упаковке "Гознака" по ценам, отличным от номинальной стоимости и определяемым ЦБ. Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его реализация будет способствовать расширению круга лиц, которые могут приобрести нумизматические наборы и памятные монеты. Ведь возможность приобрести их в банках будет как у профессиональных коллекционеров, так и у других граждан, например у туристов.
https://1prime.ru/20240627/rskhb-849538252.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/75/841387506_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_bdbe7666e9af9a362a3086d37d2a95e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
монета, госдума, банки
монета, Госдума, Банки
16:07 03.07.2024
 
Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам

Госдума разрешила банкам продавать нумизматические и памятные монеты по рыночным ценам

© Unsplash/Dash CryptocurrencyДеньги
Деньги
© Unsplash/Dash Cryptocurrency
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам.
Документ расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Он включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам в сувенирной упаковке "Гознака" по ценам, отличным от номинальной стоимости и определяемым ЦБ.
Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности".
Новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его реализация будет способствовать расширению круга лиц, которые могут приобрести нумизматические наборы и памятные монеты. Ведь возможность приобрести их в банках будет как у профессиональных коллекционеров, так и у других граждан, например у туристов.
Экономика - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
Россияне сдали в Россельхозбанк почти 14 тонн монет
27 июня, 11:55
 
монетаГосдумаБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала