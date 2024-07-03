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Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам
Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам - 03.07.2024, ПРАЙМ
Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:07+0300
2024-07-03T16:07+0300
2024-07-03T16:07+0300
монета
госдума
банки
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам. Документ расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Он включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам в сувенирной упаковке "Гознака" по ценам, отличным от номинальной стоимости и определяемым ЦБ. Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его реализация будет способствовать расширению круга лиц, которые могут приобрести нумизматические наборы и памятные монеты. Ведь возможность приобрести их в банках будет как у профессиональных коллекционеров, так и у других граждан, например у туристов.
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монета, госдума, банки
Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам
Госдума разрешила банкам продавать нумизматические и памятные монеты по рыночным ценам
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам.
Документ расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Он включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам в сувенирной упаковке "Гознака" по ценам, отличным от номинальной стоимости и определяемым ЦБ.
Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности".
Новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его реализация будет способствовать расширению круга лиц, которые могут приобрести нумизматические наборы и памятные монеты. Ведь возможность приобрести их в банках будет как у профессиональных коллекционеров, так и у других граждан, например у туристов.
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