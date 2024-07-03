https://1prime.ru/20240703/monety-849710317.html

Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам

Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам - 03.07.2024, ПРАЙМ

Банкам разрешат продавать нумизматические монеты по рыночным ценам

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:07+0300

2024-07-03T16:07+0300

2024-07-03T16:07+0300

монета

госдума

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/75/841387506_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_b2a05a5b80a7c416341e9f1fa432c830.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам. Документ расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Он включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам в сувенирной упаковке "Гознака" по ценам, отличным от номинальной стоимости и определяемым ЦБ. Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его реализация будет способствовать расширению круга лиц, которые могут приобрести нумизматические наборы и памятные монеты. Ведь возможность приобрести их в банках будет как у профессиональных коллекционеров, так и у других граждан, например у туристов.

https://1prime.ru/20240627/rskhb-849538252.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

монета, госдума, банки