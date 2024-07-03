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Россия и Монголия обсуждали прохождение "Силы Сибири 2", заявил Новак
Россия и Монголия обсуждали прохождение "Силы Сибири 2", заявил Новак - 03.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Монголия обсуждали прохождение "Силы Сибири 2", заявил Новак
Россия и Монголия на встрече глав государств обсуждали вопрос прокладки газопровода "Сила Сибири 2" по территории республики, сообщил вице-премьер РФ Александр... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:16+0300
2024-07-03T16:16+0300
2024-07-03T16:35+0300
энергетика
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия и Монголия на встрече глав государств обсуждали вопрос прокладки газопровода "Сила Сибири 2" по территории республики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."С монгольской стороной обсуждали вопросы прокладки газопровода "Силы Сибири 2" по территории Монгольской республики, участие в разработке схемы газоснабжения", – сказал он журналистам по итогам встречи глав двух государств."Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
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россия, монголия
Энергетика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ
Россия и Монголия обсуждали прохождение "Силы Сибири 2", заявил Новак
Новак: РФ и Монголия осуждали вопрос прохождения газопровода "Сила Сибири 2"
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия и Монголия на встрече глав государств обсуждали вопрос прокладки газопровода "Сила Сибири 2" по территории республики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"С монгольской стороной обсуждали вопросы прокладки газопровода "Силы Сибири 2" по территории Монгольской республики, участие в разработке схемы газоснабжения", – сказал он журналистам по итогам встречи глав двух государств.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.