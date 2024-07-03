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В АКОРТ рассказали, какие виды мороженого покупают россияне в жару - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В АКОРТ рассказали, какие виды мороженого покупают россияне в жару
В АКОРТ рассказали, какие виды мороженого покупают россияне в жару - 03.07.2024, ПРАЙМ
В АКОРТ рассказали, какие виды мороженого покупают россияне в жару
Спрос на мороженое за последнюю неделю вырос в России почти в 1,5 раза на фоне аномальной жары, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T18:35+0300
2024-07-03T18:37+0300
экономика
россия
мороженое
погода
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Спрос на мороженое за последнюю неделю вырос в России почти в 1,5 раза на фоне аномальной жары, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Жаркая погода настигла ряд регионов. Так, со вторника по пятницу в Волгоградской области ожидалась жара до 41 градуса, а в восьми районах Коми и Сыктывкаре — до 35 градусов с среды. Во вторник в Москве воздух прогрелся до 31 градуса — это самый жаркий день для 2 июля с 1949 года."Крупные торговые сети фиксируют скачок спроса на мороженое за последнюю неделю в среднем на 40% в сравнении с предыдущим периодом, в отдельных торговых сетях продажи выросли на 50%. В сравнении с предыдущим годом продажи мороженого выросли в среднем на 20%. Среди регионов с наиболее высоким спросом на мороженое выделяются Москва и Южный федеральный округ", — сообщил он. По данным торговых сетей, наибольшим спросом пользуется мороженое в вафельном стаканчике. На него приходится почти треть всего спроса. На втором месте – эскимо и порционные брикеты, а на третьем – мороженое в больших порциях и ведерках. Также наблюдается рост продаж мороженого под собственными марками торговых сетей. Доля таких товаров в категории "мороженое" в среднем превышает 40%."Пришедшая июльская жара на большей части территории России закономерно усилила спрос на минеральную воду и квас - их продажи показывают двузначные темпы роста в годовом выражении", — добавил председатель президиума АКОРТ. Так, например, "Магнит" и "Ашан" фиксируют рост продаж кваса на 30% по сравнению с прошлым годом. Также наблюдается рост спроса на кисломолочный напиток айран - в "Ашане" его продажи выросли на 30% за неделю. Продажи воды выросли в "Магните" на 50%, в "Ашане" — на 12%. Сладкие напитки — соки, лимонады — в жару менее популярны, здесь динамика продаж находится примерно на уровне прошлого года — с незначительным ростом в пределах 3%.
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россия, мороженое, погода
Экономика, РОССИЯ, мороженое, погода
18:35 03.07.2024 (обновлено: 18:37 03.07.2024)
 
В АКОРТ рассказали, какие виды мороженого покупают россияне в жару

АКОРТ: спрос на мороженое вырос в РФ почти в 1,5 раза на фоне жары

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень мороженого в ГУМе
День мороженого в ГУМе - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Спрос на мороженое за последнюю неделю вырос в России почти в 1,5 раза на фоне аномальной жары, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Жаркая погода настигла ряд регионов. Так, со вторника по пятницу в Волгоградской области ожидалась жара до 41 градуса, а в восьми районах Коми и Сыктывкаре — до 35 градусов с среды. Во вторник в Москве воздух прогрелся до 31 градуса — это самый жаркий день для 2 июля с 1949 года.
"Крупные торговые сети фиксируют скачок спроса на мороженое за последнюю неделю в среднем на 40% в сравнении с предыдущим периодом, в отдельных торговых сетях продажи выросли на 50%. В сравнении с предыдущим годом продажи мороженого выросли в среднем на 20%. Среди регионов с наиболее высоким спросом на мороженое выделяются Москва и Южный федеральный округ", — сообщил он.
По данным торговых сетей, наибольшим спросом пользуется мороженое в вафельном стаканчике. На него приходится почти треть всего спроса. На втором месте – эскимо и порционные брикеты, а на третьем – мороженое в больших порциях и ведерках. Также наблюдается рост продаж мороженого под собственными марками торговых сетей. Доля таких товаров в категории "мороженое" в среднем превышает 40%.
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"Пришедшая июльская жара на большей части территории России закономерно усилила спрос на минеральную воду и квас - их продажи показывают двузначные темпы роста в годовом выражении", — добавил председатель президиума АКОРТ.
Так, например, "Магнит" и "Ашан" фиксируют рост продаж кваса на 30% по сравнению с прошлым годом. Также наблюдается рост спроса на кисломолочный напиток айран - в "Ашане" его продажи выросли на 30% за неделю. Продажи воды выросли в "Магните" на 50%, в "Ашане" — на 12%. Сладкие напитки — соки, лимонады — в жару менее популярны, здесь динамика продаж находится примерно на уровне прошлого года — с незначительным ростом в пределах 3%.
 
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