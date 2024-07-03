https://1prime.ru/20240703/morozhenoe-849721899.html

В АКОРТ рассказали, какие виды мороженого покупают россияне в жару

В АКОРТ рассказали, какие виды мороженого покупают россияне в жару - 03.07.2024, ПРАЙМ

В АКОРТ рассказали, какие виды мороженого покупают россияне в жару

Спрос на мороженое за последнюю неделю вырос в России почти в 1,5 раза на фоне аномальной жары, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T18:35+0300

2024-07-03T18:35+0300

2024-07-03T18:37+0300

экономика

россия

мороженое

погода

https://cdnn.1prime.ru/img/83389/52/833895271_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f25c51a115f4dca95c15bd4b534ce0c7.jpg

МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Спрос на мороженое за последнюю неделю вырос в России почти в 1,5 раза на фоне аномальной жары, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Жаркая погода настигла ряд регионов. Так, со вторника по пятницу в Волгоградской области ожидалась жара до 41 градуса, а в восьми районах Коми и Сыктывкаре — до 35 градусов с среды. Во вторник в Москве воздух прогрелся до 31 градуса — это самый жаркий день для 2 июля с 1949 года."Крупные торговые сети фиксируют скачок спроса на мороженое за последнюю неделю в среднем на 40% в сравнении с предыдущим периодом, в отдельных торговых сетях продажи выросли на 50%. В сравнении с предыдущим годом продажи мороженого выросли в среднем на 20%. Среди регионов с наиболее высоким спросом на мороженое выделяются Москва и Южный федеральный округ", — сообщил он. По данным торговых сетей, наибольшим спросом пользуется мороженое в вафельном стаканчике. На него приходится почти треть всего спроса. На втором месте – эскимо и порционные брикеты, а на третьем – мороженое в больших порциях и ведерках. Также наблюдается рост продаж мороженого под собственными марками торговых сетей. Доля таких товаров в категории "мороженое" в среднем превышает 40%."Пришедшая июльская жара на большей части территории России закономерно усилила спрос на минеральную воду и квас - их продажи показывают двузначные темпы роста в годовом выражении", — добавил председатель президиума АКОРТ. Так, например, "Магнит" и "Ашан" фиксируют рост продаж кваса на 30% по сравнению с прошлым годом. Также наблюдается рост спроса на кисломолочный напиток айран - в "Ашане" его продажи выросли на 30% за неделю. Продажи воды выросли в "Магните" на 50%, в "Ашане" — на 12%. Сладкие напитки — соки, лимонады — в жару менее популярны, здесь динамика продаж находится примерно на уровне прошлого года — с незначительным ростом в пределах 3%.

https://1prime.ru/20240703/rabota-849695834.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мороженое, погода