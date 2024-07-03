Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа оценила вложения физлиц в ценные бумаги - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240703/mosbirzha-849713711.html
Мосбиржа оценила вложения физлиц в ценные бумаги
Мосбиржа оценила вложения физлиц в ценные бумаги - 03.07.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа оценила вложения физлиц в ценные бумаги
Частные инвесторы за первое полугодие вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей, а число физических лиц, имеющих брокерские счета... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:46+0300
2024-07-03T16:46+0300
экономика
россия
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Частные инвесторы за первое полугодие вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей, а число физических лиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, по итогам июня достигло 32,4 миллиона, говорится в сообщении биржи. "В первом полугодии частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. Из них в июне вложения составили 78,3 миллиарда рублей, в том числе в акции – 4,1 миллиарда рублей, облигации – 52,1 миллиарда рублей, биржевые фонды – 22,1 миллиарда рублей", - указывает биржа. "Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2024 года достигло 32,4 миллиона (+446 тысяч человек за июнь, +2,7 миллиона за первое полугодие). Физическими лицами открыто 57,7 миллиона счетов (+942 тысячи счетов за июнь). Всего за первое полугодие 2024 года частные инвесторы открыли 5,4 миллиона счетов", - говорится в сообщении. Самыми популярными в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (34% и 8% соответственно), акции "Лукойла" (14%), "Газпрома" (11%), "Яндекса" (9%), префы "Сургутнефтегаза" (7%), акции "Роснефти" (6%), "Норникеля" (5%), Т-Банка (4%) и расписки Ozon (4%). Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,8 миллиона (+5,5 тысячи за июнь). Торговый оборот на счетах ИИС в июне 2024 года составил 191,4 миллиарда рублей. В структуре оборота 73% – сделки с акциями, 10% – с облигациями и 17% – с паями фондов. Лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (581,8 тысячи счетов), Московская область (345,4 тысячи) и Санкт-Петербург (281,3 тысячи). За ними следуют Свердловская область (194,1 тысячи), Краснодарский край (188,3 тысячи), Башкирия (182 тысячи), Татарстан (161,9 тысячи), Ростовская область (152,1 тысячи), Челябинская область (144,2 тысячи) и Самарская область (134,5 тысячи счетов).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_d9ce87ffd40b1e9a2783cabb145da841.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, МОСБИРЖА
16:46 03.07.2024
 
Мосбиржа оценила вложения физлиц в ценные бумаги

Физлица вложили более полутриллиона рублей в ценные бумаги на Мосбирже

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Частные инвесторы за первое полугодие вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей, а число физических лиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, по итогам июня достигло 32,4 миллиона, говорится в сообщении биржи.
"В первом полугодии частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. Из них в июне вложения составили 78,3 миллиарда рублей, в том числе в акции – 4,1 миллиарда рублей, облигации – 52,1 миллиарда рублей, биржевые фонды – 22,1 миллиарда рублей", - указывает биржа.
"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2024 года достигло 32,4 миллиона (+446 тысяч человек за июнь, +2,7 миллиона за первое полугодие). Физическими лицами открыто 57,7 миллиона счетов (+942 тысячи счетов за июнь). Всего за первое полугодие 2024 года частные инвесторы открыли 5,4 миллиона счетов", - говорится в сообщении.
Самыми популярными в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (34% и 8% соответственно), акции "Лукойла" (14%), "Газпрома" (11%), "Яндекса" (9%), префы "Сургутнефтегаза" (7%), акции "Роснефти" (6%), "Норникеля" (5%), Т-Банка (4%) и расписки Ozon (4%).
Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,8 миллиона (+5,5 тысячи за июнь). Торговый оборот на счетах ИИС в июне 2024 года составил 191,4 миллиарда рублей. В структуре оборота 73% – сделки с акциями, 10% – с облигациями и 17% – с паями фондов.
Лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (581,8 тысячи счетов), Московская область (345,4 тысячи) и Санкт-Петербург (281,3 тысячи). За ними следуют Свердловская область (194,1 тысячи), Краснодарский край (188,3 тысячи), Башкирия (182 тысячи), Татарстан (161,9 тысячи), Ростовская область (152,1 тысячи), Челябинская область (144,2 тысячи) и Самарская область (134,5 тысячи счетов).
 
ЭкономикаРОССИЯМОСБИРЖА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала