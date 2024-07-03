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Мосбиржа оценила вложения физлиц в ценные бумаги

Мосбиржа оценила вложения физлиц в ценные бумаги - 03.07.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа оценила вложения физлиц в ценные бумаги

Частные инвесторы за первое полугодие вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей, а число физических лиц, имеющих брокерские счета... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:46+0300

2024-07-03T16:46+0300

2024-07-03T16:46+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Частные инвесторы за первое полугодие вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей, а число физических лиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, по итогам июня достигло 32,4 миллиона, говорится в сообщении биржи. "В первом полугодии частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. Из них в июне вложения составили 78,3 миллиарда рублей, в том числе в акции – 4,1 миллиарда рублей, облигации – 52,1 миллиарда рублей, биржевые фонды – 22,1 миллиарда рублей", - указывает биржа. "Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2024 года достигло 32,4 миллиона (+446 тысяч человек за июнь, +2,7 миллиона за первое полугодие). Физическими лицами открыто 57,7 миллиона счетов (+942 тысячи счетов за июнь). Всего за первое полугодие 2024 года частные инвесторы открыли 5,4 миллиона счетов", - говорится в сообщении. Самыми популярными в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (34% и 8% соответственно), акции "Лукойла" (14%), "Газпрома" (11%), "Яндекса" (9%), префы "Сургутнефтегаза" (7%), акции "Роснефти" (6%), "Норникеля" (5%), Т-Банка (4%) и расписки Ozon (4%). Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,8 миллиона (+5,5 тысячи за июнь). Торговый оборот на счетах ИИС в июне 2024 года составил 191,4 миллиарда рублей. В структуре оборота 73% – сделки с акциями, 10% – с облигациями и 17% – с паями фондов. Лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (581,8 тысячи счетов), Московская область (345,4 тысячи) и Санкт-Петербург (281,3 тысячи). За ними следуют Свердловская область (194,1 тысячи), Краснодарский край (188,3 тысячи), Башкирия (182 тысячи), Татарстан (161,9 тысячи), Ростовская область (152,1 тысячи), Челябинская область (144,2 тысячи) и Самарская область (134,5 тысячи счетов).

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россия, мосбиржа