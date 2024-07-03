https://1prime.ru/20240703/moshennichestvo-849724681.html

ЦБ назвал пять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

ЦБ назвал пять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО - 03.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал пять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 апреля сохранилось на уровне предыдущего периода: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T22:20+0300

2024-07-03T22:20+0300

2024-07-03T22:20+0300

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мошенники

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 апреля сохранилось на уровне предыдущего периода: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены пять субъектов РФ, следует из обзора Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО". ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями). "По данным за скользящий год, на 1 апреля 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 5 субъектов РФ (на 4 меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 апреля 2023 года). В "красной" зоне остались 4 субъекта Северо-Кавказского федерального округа – республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, – а также один субъект из Сибирского федерального округа – Новосибирская область", — говорится в обзоре. В предыдущем обзоре Банк России указывал, что на 1 января он выделил пять регионов в "красной зоне". "По итогам скользящего года из "красной" зоны в "желтую" перешли республики Северная Осетия – Алания и Бурятия (-2,0 балла), Приморский (-3,0 балла) и Хабаровский края (-1,5 балла), Иркутская область (-3,5 балла). В общей сложности в 44 субъектах РФ отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО за скользящий год на 0,5–3,5 балла", — также указывается в обзоре по данным на 1 апреля. Наиболее существенное снижение риска недобросовестных действий (от 2,0 до 3,5 балла) зафиксировано в Приморском и Красноярском краях, Иркутской области, республиках Хакасия и Северная Осетия – Алания, Еврейской автономной области и Санкт-Петербурге, отмечается там же. "Уменьшение рисков на 1,5 балла отмечается в Хабаровском, Ставропольском и Алтайском краях, Республике Алтай и Кабардино-Балкарской Республике, Нижегородской, Воронежской и Мурманской областях", — добавляется в материалах.

https://1prime.ru/20240703/moshenniki-849723806.html

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россия, банк россии, мошенники