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ЦБ назвал пять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО - 03.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ назвал пять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
ЦБ назвал пять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО - 03.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал пять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 апреля сохранилось на уровне предыдущего периода: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T22:20+0300
2024-07-03T22:20+0300
экономика
россия
банк россии
мошенники
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 апреля сохранилось на уровне предыдущего периода: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены пять субъектов РФ, следует из обзора Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО". ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями). "По данным за скользящий год, на 1 апреля 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 5 субъектов РФ (на 4 меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 апреля 2023 года). В "красной" зоне остались 4 субъекта Северо-Кавказского федерального округа – республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, – а также один субъект из Сибирского федерального округа – Новосибирская область", — говорится в обзоре. В предыдущем обзоре Банк России указывал, что на 1 января он выделил пять регионов в "красной зоне". "По итогам скользящего года из "красной" зоны в "желтую" перешли республики Северная Осетия – Алания и Бурятия (-2,0 балла), Приморский (-3,0 балла) и Хабаровский края (-1,5 балла), Иркутская область (-3,5 балла). В общей сложности в 44 субъектах РФ отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО за скользящий год на 0,5–3,5 балла", — также указывается в обзоре по данным на 1 апреля. Наиболее существенное снижение риска недобросовестных действий (от 2,0 до 3,5 балла) зафиксировано в Приморском и Красноярском краях, Иркутской области, республиках Хакасия и Северная Осетия – Алания, Еврейской автономной области и Санкт-Петербурге, отмечается там же. "Уменьшение рисков на 1,5 балла отмечается в Хабаровском, Ставропольском и Алтайском краях, Республике Алтай и Кабардино-Балкарской Республике, Нижегородской, Воронежской и Мурманской областях", — добавляется в материалах.
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россия, банк россии, мошенники
Экономика, РОССИЯ, Банк России, МОШЕННИКИ
22:20 03.07.2024
 
ЦБ назвал пять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

ЦБ назвал пять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладение автомобилем - недешевое удовольствие
Владение автомобилем - недешевое удовольствие - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 апреля сохранилось на уровне предыдущего периода: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены пять субъектов РФ, следует из обзора Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО".
ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями).
"По данным за скользящий год, на 1 апреля 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 5 субъектов РФ (на 4 меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 апреля 2023 года). В "красной" зоне остались 4 субъекта Северо-Кавказского федерального округа – республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, – а также один субъект из Сибирского федерального округа – Новосибирская область", — говорится в обзоре.
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Мошенники вернулись к старым схемам обмана, предупредили в ВТБ
20:39
В предыдущем обзоре Банк России указывал, что на 1 января он выделил пять регионов в "красной зоне".
"По итогам скользящего года из "красной" зоны в "желтую" перешли республики Северная Осетия – Алания и Бурятия (-2,0 балла), Приморский (-3,0 балла) и Хабаровский края (-1,5 балла), Иркутская область (-3,5 балла). В общей сложности в 44 субъектах РФ отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО за скользящий год на 0,5–3,5 балла", — также указывается в обзоре по данным на 1 апреля.
Наиболее существенное снижение риска недобросовестных действий (от 2,0 до 3,5 балла) зафиксировано в Приморском и Красноярском краях, Иркутской области, республиках Хакасия и Северная Осетия – Алания, Еврейской автономной области и Санкт-Петербурге, отмечается там же.
"Уменьшение рисков на 1,5 балла отмечается в Хабаровском, Ставропольском и Алтайском краях, Республике Алтай и Кабардино-Балкарской Республике, Нижегородской, Воронежской и Мурманской областях", — добавляется в материалах.
 
ЭкономикаРОССИЯБанк РоссииМОШЕННИКИ
 
 
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