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Раскрыт принцип, по которому мошенники выбирают жертв в соцсетях

Раскрыт принцип, по которому мошенники выбирают жертв в соцсетях - 03.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыт принцип, по которому мошенники выбирают жертв в соцсетях

Мошенники в соцсетях подписываются на группы по творческому или финансовому росту. Что происходит дальше и в чем суть новой обманной схемы, рассказал агентству... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T02:02+0300

2024-07-03T02:02+0300

2024-07-03T02:02+0300

юрист

иван соловьев

мошенничество

мошенники

соцсети

подписчики

эксклюзив

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мошенники в соцсетях подписываются на группы по творческому или финансовому росту. Что происходит дальше и в чем суть новой обманной схемы, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Мошенники обращаются в личных сообщениях к участникам групп с просьбой рассказать: хороший ли курс, не обманут ли, какие результаты. "Горячо благодарят, если человек отвечает, говорят, что очень ценят помощь и участие. На первом этапе злоумышленники могут показаться просто коммуникабельными и дружелюбными людьми", - говорит эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНа следующем этапе, по замыслу, между мошенником и жертвой должно возникнуть сочувствие и доверительные отношения. Новая "подруга" или "друг" могут рассказать о сложных моментах в личной жизни или иных перипетиях. Такое втирание в доверие, по словам Соловьева, может длиться долго - от месяца до полугода.Но вот наступает основная стадия обмана. "Новый старый" друг, он же мошенник, делится информацией о том, как его знакомый "круто заработал". В подтверждение даже присылает переписку. Схема заработка тоже незамысловата - инсайдерская информация на спортивных тотализаторах.Мол, есть команда людей, которая выкупает результаты будущих матчей и соревнований. Высокие коэффициенты гарантируют супердоход - в 20-35 раз выше поставленной суммы. Но для этого нужен небольшой первоначальный капитал. Надо оплатить вход в группу и, конечно, первые ставки.Как отмечает юрист, многие ведутся на такой вид дохода, даже берут кредиты или в долг и теряют все. При этом после мошенничества жертва в полицию не обращается, понимая незаконность деятельности по размещению ставок на основе инсайдерской информации. "Будьте осторожны при общении в соцсетях, исходите из презумпции недобросовестности каждого нового визави", - заключил Соловьев.

https://1prime.ru/20240617/igra-849247524.html

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юрист, иван соловьев, мошенничество, мошенники, соцсети, подписчики, эксклюзив