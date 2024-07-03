https://1prime.ru/20240703/moshenniki-849687379.html

"Сбер" предупредил об активизации схем мошенников против руководителей

"Сбер" предупредил об активизации схем мошенников против руководителей - 03.07.2024, ПРАЙМ

"Сбер" предупредил об активизации схем мошенников против руководителей

"Сбер" отмечает всплеск случаев мошенничества по старой схеме в отношении руководителей и главных бухгалтеров российских организаций, сообщила пресс-служба... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:31+0300

2024-07-03T11:31+0300

2024-07-03T11:31+0300

мошенничество

россия

сбербанк

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Сбер" отмечает всплеск случаев мошенничества по старой схеме в отношении руководителей и главных бухгалтеров российских организаций, сообщила пресс-служба Сбербанка. "Сбер" предупреждает о всплеске случаев мошенничества в отношении руководителей и главных бухгалтеров организаций. Схема не является новой - впервые она была выявлена в январе текущего года, тогда же "Сбер" предупреждал о ней. Однако в последнее время мошенники вновь активизировались по этой схеме", - говорится в сообщении. Указывается, что в июне было выявлено более 20 таких мошеннических эпизодов. Схема заключается в том, что злоумышленники через мессенджер связываются с генеральным директором либо с главным бухгалтером компании от лица соответственно учредителя или директора. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников. После нескольких общих фраз, войдя в доверие, мошенники дают поручение срочно совершить оплату консультационных услуг по предоставленным ими реквизитам в различных банках или взять кредит. В случае если потенциальная жертва пытается перезвонить, мошенники отклоняют вызов и направляют сообщения "Занят", "Не могу говорить". "В одном из эпизодов на генерального директора оказывалось давление от имени двух учредителей. Причем мошенники знали стиль общения этих людей, точную структуру организации и внутренние процессы взаимодействия в ней. То есть, готовясь к атаке, они провели доскональное изучение своей жертвы", - поясняет пресс-служба. По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которые приводятся в сообщении, "Сбер" спас от действующих по этой схеме мошенников десятки миллионов рублей своих клиентов. Он отмечает, что антифрод-система "Сбера" идентифицирует подобные мошеннические переводы как подозрительные и приостанавливает их, даже если они направлены в другие банки. После этого сотрудники банка связываются с представителями организаций и обращают их внимание на сомнительность операций. "Необходимо прислушиваться к рекомендациям сотрудников "Сбера", если они обращают внимание на сомнительность проводимой операции. Также ни в коем случае нельзя сразу совершать денежные переводы по реквизитам, полученным в мессенджерах, даже если они пришли якобы от начальника. Необходимо самому связаться с руководителем по телефону или встретиться лично, чтобы убедиться, что это действительно его указание", - добавил Кузнецов, его слова приводятся в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, мошенники