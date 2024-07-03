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Мошенники вернулись к старым схемам обмана, предупредили в ВТБ - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Мошенники вернулись к старым схемам обмана, предупредили в ВТБ
Мошенники вернулись к старым схемам обмана, предупредили в ВТБ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Мошенники вернулись к старым схемам обмана, предупредили в ВТБ
Аферисты снова активно стали использовать старую схему получения через привязанные к личным кабинетам граждан неиспользуемые мобильные номера доступа к порталу... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T20:39+0300
2024-07-03T20:40+0300
россия
мошенники
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Аферисты снова активно стали использовать старую схему получения через привязанные к личным кабинетам граждан неиспользуемые мобильные номера доступа к порталу госуслуг, аккаунтам банков, маркетплейсов и мессенджеров, сообщает пресс-служба ВТБ. "ВТБ отмечает активность мошенников по одной из старых схем. Злоумышленники отбирают привязанные к сервисам неиспользуемые телефоны, скупают сим-карты с этими номерами и получают доступ к порталу госуслуг, личным кабинетам банков, маркетплейсов и мессенджерам. Полученную информацию используют для доверительного контакта с жертвами в соцсетях, хищения средств и других преступных действий", — сообщает пресс-служба. Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что защититься от такой схемы "очень просто". "Как только вы меняете номер мобильного телефона, обновите информацию во всех личных кабинетах, сообщите в банки и в другие организации, которым вы раньше его передавали. Это элементарное действие предусмотрено законом, и именно оно помогает уберечься от вовлечения в преступные схемы", – подчеркнул он. При этом пресс-служба банка отметила, что мошенники применяют разные способы для доступа к персональным данным пользователей. По оценке ВТБ, сегодня на рынке примерно 80% от всех похищенных средств приходится на хищения методом социальной инженерии (звонки), 15% – хищения пластиковых карт и телефонов с приложениями банков, 5% – на схему со старыми сим-картами и утратой контроля над доверенным мобильным номером телефона.
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россия, мошенники
РОССИЯ, МОШЕННИКИ
20:39 03.07.2024 (обновлено: 20:40 03.07.2024)
 
Мошенники вернулись к старым схемам обмана, предупредили в ВТБ

ВТБ: мошенники вернулись к старой схеме с неиспользуемыми номерами

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченица школы №180 в Екатеринбурге
Ученица школы №180 в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Аферисты снова активно стали использовать старую схему получения через привязанные к личным кабинетам граждан неиспользуемые мобильные номера доступа к порталу госуслуг, аккаунтам банков, маркетплейсов и мессенджеров, сообщает пресс-служба ВТБ.
"ВТБ отмечает активность мошенников по одной из старых схем. Злоумышленники отбирают привязанные к сервисам неиспользуемые телефоны, скупают сим-карты с этими номерами и получают доступ к порталу госуслуг, личным кабинетам банков, маркетплейсов и мессенджерам. Полученную информацию используют для доверительного контакта с жертвами в соцсетях, хищения средств и других преступных действий", — сообщает пресс-служба.
Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что защититься от такой схемы "очень просто".
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"Как только вы меняете номер мобильного телефона, обновите информацию во всех личных кабинетах, сообщите в банки и в другие организации, которым вы раньше его передавали. Это элементарное действие предусмотрено законом, и именно оно помогает уберечься от вовлечения в преступные схемы", – подчеркнул он.
При этом пресс-служба банка отметила, что мошенники применяют разные способы для доступа к персональным данным пользователей. По оценке ВТБ, сегодня на рынке примерно 80% от всех похищенных средств приходится на хищения методом социальной инженерии (звонки), 15% – хищения пластиковых карт и телефонов с приложениями банков, 5% – на схему со старыми сим-картами и утратой контроля над доверенным мобильным номером телефона.
 
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