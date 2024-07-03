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Москвичам пообещали "египетские ночи" - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Москвичам пообещали "египетские ночи"
Москвичам пообещали "египетские ночи" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Москвичам пообещали "египетские ночи"
Температура ночью в Москве не будет опускаться ниже 24 градусов, такие "египетские ночи" опасны для организма. Об этом заявил агентству РИА Новости научный... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T10:19+0300
2024-07-03T10:19+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Температура ночью в Москве не будет опускаться ниже 24 градусов, такие "египетские ночи" опасны для организма. Об этом заявил агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ночью 24,5 градуса – минимальные значения, перед восходом солнца. "Египетские ночи" - такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально", - сказал он. Как пояснил синоптик, организм человека при таких температурах плохо восстанавливается, поэтому погода в ближайшие дни будет опасной.Ранее 2 июля он заявлял, что жара в столице повторила рекорд 1890 года, максимальная температура достигла 31,9 градуса.
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погода, аномальная жара, жара в москве, москва
погода, Аномальная жара, Жара в Москве, МОСКВА
10:19 03.07.2024
 
Москвичам пообещали "египетские ночи"

Вильфанд предупредил об опасных "египетских" ночах в Москве

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Температура ночью в Москве не будет опускаться ниже 24 градусов, такие "египетские ночи" опасны для организма. Об этом заявил агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ночью 24,5 градуса – минимальные значения, перед восходом солнца. "Египетские ночи" - такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально", - сказал он.
Как пояснил синоптик, организм человека при таких температурах плохо восстанавливается, поэтому погода в ближайшие дни будет опасной.
Ранее 2 июля он заявлял, что жара в столице повторила рекорд 1890 года, максимальная температура достигла 31,9 градуса.
 
погодаАномальная жараЖара в МосквеМОСКВА
 
 
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