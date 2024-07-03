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Названы районы Москвы с самым дешевым жильем - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем - 03.07.2024, ПРАЙМ
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Самые дешевые квартиры площадью 35 квадратных метров в новостройках Москвы продаются в Бибиреве и в поселении Филинковское – их стоимость в среднем оценивается... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:09+0300
2024-07-03T13:09+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Самые дешевые квартиры площадью 35 квадратных метров в новостройках Москвы продаются в Бибиреве и в поселении Филинковское – их стоимость в среднем оценивается в 7,8 миллиона рублей, рассказали в сервисе Сбербанка "Домклик". По данным аналитиков сервиса, на начало лета доступное первичное жилье также можно найти в Щербинке, поселениях Рязановское, Десеневское и Московский, Троицке, Внуковском поселении, а также в Крюкове и Косино-Ухтомском. Здесь средняя стоимость стандартной квартиры в 35 "квадратов" варьируется в зависимости от локации от 8,3 до 9 миллионов рублей. "Сейчас в списке, помимо районов НАО, присутствуют районы, расположенные в СВАО, ЗелАО и ВАО. Увеличение присутствия менее отдаленных районов закономерно и объясняется, прежде всего, вымыванием с рынка выгодных предложений на фоне завершения массовых госпрограмм", - говорится в сообщении сервиса. По его данным, с начала года объем предложения на первичном рынке Москвы снизился на 23%. При этом наибольшее сокращение наблюдается в сегменте студий (-38%). Аналитики связывают столь резкое снижение количества выставленных студий с запретом властей на возведение студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров. "Повышенный спрос на малогабаритное жилье подтверждается и статистикой сделок "Сбера". Так, если в январе-феврале доля студий и однокомнатных квартир в общем количестве сделок по приобретению квартир в новостройках была около 35-40%, то в мае-июне показатель вырос до 50%", - отмечается в пресс-релизе. Кроме того, аналитики подсчитали, что наиболее дорогими районами Москвы на сегодняшний день по-прежнему являются Тверской (средняя цена квартиры в новостройках площадью 35 квадратных метров составляет 82,9 миллиона рублей) и Якиманка (69,5 миллиона). Также в тройке лидеров Хамовники, где 35 "квадратов" обойдутся в 43 миллиона рублей. На рынке вторичного жилья самые дешевые квартиры – в Вороновском поселении за 4,9 миллиона рублей. Также среди самых доступных аналитики отметили Краснопахорское поселение, Восточный район, Щербинку, Силино, Троицк, Филимонковское поселение, Капотню и Матушкино – цены в зависимости от района варьируются от 5,7 до 8 миллионов рублей. Самые высокие цены - внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся Хамовники и Арбат. Квартиру площадью 35 "квадратов" в них можно купить за 36,2 и 33,4 миллиона рублей. Далее следуют Пресненский, Замоскворечье и Якиманка, где стоимость стандартной вторичной составит около 20-23 миллионов рублей.
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москва, цены на жилье
МОСКВА, цены на жилье
13:09 03.07.2024
 
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

"Домклик" назвал Бибирево и Филинковское районами Москвы с самым дешевым жильем

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Самые дешевые квартиры площадью 35 квадратных метров в новостройках Москвы продаются в Бибиреве и в поселении Филинковское – их стоимость в среднем оценивается в 7,8 миллиона рублей, рассказали в сервисе Сбербанка "Домклик".
По данным аналитиков сервиса, на начало лета доступное первичное жилье также можно найти в Щербинке, поселениях Рязановское, Десеневское и Московский, Троицке, Внуковском поселении, а также в Крюкове и Косино-Ухтомском. Здесь средняя стоимость стандартной квартиры в 35 "квадратов" варьируется в зависимости от локации от 8,3 до 9 миллионов рублей.
"Сейчас в списке, помимо районов НАО, присутствуют районы, расположенные в СВАО, ЗелАО и ВАО. Увеличение присутствия менее отдаленных районов закономерно и объясняется, прежде всего, вымыванием с рынка выгодных предложений на фоне завершения массовых госпрограмм", - говорится в сообщении сервиса.
По его данным, с начала года объем предложения на первичном рынке Москвы снизился на 23%. При этом наибольшее сокращение наблюдается в сегменте студий (-38%). Аналитики связывают столь резкое снижение количества выставленных студий с запретом властей на возведение студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров.
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"Повышенный спрос на малогабаритное жилье подтверждается и статистикой сделок "Сбера". Так, если в январе-феврале доля студий и однокомнатных квартир в общем количестве сделок по приобретению квартир в новостройках была около 35-40%, то в мае-июне показатель вырос до 50%", - отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, аналитики подсчитали, что наиболее дорогими районами Москвы на сегодняшний день по-прежнему являются Тверской (средняя цена квартиры в новостройках площадью 35 квадратных метров составляет 82,9 миллиона рублей) и Якиманка (69,5 миллиона). Также в тройке лидеров Хамовники, где 35 "квадратов" обойдутся в 43 миллиона рублей.
На рынке вторичного жилья самые дешевые квартиры – в Вороновском поселении за 4,9 миллиона рублей. Также среди самых доступных аналитики отметили Краснопахорское поселение, Восточный район, Щербинку, Силино, Троицк, Филимонковское поселение, Капотню и Матушкино – цены в зависимости от района варьируются от 5,7 до 8 миллионов рублей.
Самые высокие цены - внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся Хамовники и Арбат. Квартиру площадью 35 "квадратов" в них можно купить за 36,2 и 33,4 миллиона рублей. Далее следуют Пресненский, Замоскворечье и Якиманка, где стоимость стандартной вторичной составит около 20-23 миллионов рублей.
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