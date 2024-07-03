https://1prime.ru/20240703/moskva-849694620.html

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем - 03.07.2024, ПРАЙМ

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

Самые дешевые квартиры площадью 35 квадратных метров в новостройках Москвы продаются в Бибиреве и в поселении Филинковское – их стоимость в среднем оценивается... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:09+0300

2024-07-03T13:09+0300

2024-07-03T13:09+0300

москва

цены на жилье

https://cdnn.1prime.ru/img/84280/05/842800538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_167790da47783d355014614f07bc86a5.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Самые дешевые квартиры площадью 35 квадратных метров в новостройках Москвы продаются в Бибиреве и в поселении Филинковское – их стоимость в среднем оценивается в 7,8 миллиона рублей, рассказали в сервисе Сбербанка "Домклик". По данным аналитиков сервиса, на начало лета доступное первичное жилье также можно найти в Щербинке, поселениях Рязановское, Десеневское и Московский, Троицке, Внуковском поселении, а также в Крюкове и Косино-Ухтомском. Здесь средняя стоимость стандартной квартиры в 35 "квадратов" варьируется в зависимости от локации от 8,3 до 9 миллионов рублей. "Сейчас в списке, помимо районов НАО, присутствуют районы, расположенные в СВАО, ЗелАО и ВАО. Увеличение присутствия менее отдаленных районов закономерно и объясняется, прежде всего, вымыванием с рынка выгодных предложений на фоне завершения массовых госпрограмм", - говорится в сообщении сервиса. По его данным, с начала года объем предложения на первичном рынке Москвы снизился на 23%. При этом наибольшее сокращение наблюдается в сегменте студий (-38%). Аналитики связывают столь резкое снижение количества выставленных студий с запретом властей на возведение студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров. "Повышенный спрос на малогабаритное жилье подтверждается и статистикой сделок "Сбера". Так, если в январе-феврале доля студий и однокомнатных квартир в общем количестве сделок по приобретению квартир в новостройках была около 35-40%, то в мае-июне показатель вырос до 50%", - отмечается в пресс-релизе. Кроме того, аналитики подсчитали, что наиболее дорогими районами Москвы на сегодняшний день по-прежнему являются Тверской (средняя цена квартиры в новостройках площадью 35 квадратных метров составляет 82,9 миллиона рублей) и Якиманка (69,5 миллиона). Также в тройке лидеров Хамовники, где 35 "квадратов" обойдутся в 43 миллиона рублей. На рынке вторичного жилья самые дешевые квартиры – в Вороновском поселении за 4,9 миллиона рублей. Также среди самых доступных аналитики отметили Краснопахорское поселение, Восточный район, Щербинку, Силино, Троицк, Филимонковское поселение, Капотню и Матушкино – цены в зависимости от района варьируются от 5,7 до 8 миллионов рублей. Самые высокие цены - внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся Хамовники и Арбат. Квартиру площадью 35 "квадратов" в них можно купить за 36,2 и 33,4 миллиона рублей. Далее следуют Пресненский, Замоскворечье и Якиманка, где стоимость стандартной вторичной составит около 20-23 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240702/ipoteka-849646352.html

https://1prime.ru/20240701/ipoteka-849634475.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, цены на жилье