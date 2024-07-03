https://1prime.ru/20240703/nabiullina-849710613.html

Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер

Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер - 03.07.2024, ПРАЙМ

Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил руководителя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину с премьер-министром Великобритании 1979-1990 годов Маргарет Тэтчер, которая... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:13+0300

2024-07-03T16:13+0300

2024-07-03T16:31+0300

экономика

эльвира набиуллина

андрей костин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин сравнил руководителя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину с премьер-министром Великобритании 1979-1990 годов Маргарет Тэтчер, которая поборола инфляцию и вывела экономику на новый уровень. "Я считаю, как скажет Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ред.), так и правильно. Будет восемнадцать - восемнадцать (процентов ключевая ставка - ред.), потому что инфляция - это большая беда, действительно. Я работал в Лондоне в свое время, там была такая Тэтчер. И она говорила: "Инфляция убивает экономику". Она убрала инфляцию и вывела экономику Англии на совершенно другой уровень, вот Эльвира Сахипзадовна делает то же самое, на самом деле, и так же успешно, думаю, у нее получится", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе. ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На этом уровне она находится и сейчас. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле.

https://1prime.ru/20240621/moshenniki-849379451.html

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эльвира набиуллина, андрей костин