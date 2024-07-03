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Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля
Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля - 03.07.2024, ПРАЙМ
Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля
Совет Федерации рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:18+0300
2024-07-03T13:18+0300
2024-07-03T13:31+0300
налоги
подоходный налог
ндфл
прогрессивная шкала ндфл
совфед
валентина матвиенко
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. "Нам нужно будет рассмотреть отдельно целый блок налоговых законов. Не 9-го, как раньше планировалось, а, традиционно, 10-го в среду", - уточнила Матвиенко. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
https://1prime.ru/20240703/gto-849681097.html
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подоходный налог, ндфл, прогрессивная шкала ндфл, совфед, валентина матвиенко
Налоги, подоходный налог, НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ, Совфед, Валентина Матвиенко
Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля
Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.
"Нам нужно будет рассмотреть отдельно целый блок налоговых законов. Не 9-го, как раньше планировалось, а, традиционно, 10-го в среду", - уточнила Матвиенко.
Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
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