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Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля
Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля - 03.07.2024, ПРАЙМ
Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля
Совет Федерации рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:18+0300
2024-07-03T13:31+0300
налоги
подоходный налог
ндфл
прогрессивная шкала ндфл
совфед
валентина матвиенко
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. "Нам нужно будет рассмотреть отдельно целый блок налоговых законов. Не 9-го, как раньше планировалось, а, традиционно, 10-го в среду", - уточнила Матвиенко. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
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подоходный налог, ндфл, прогрессивная шкала ндфл, совфед, валентина матвиенко
Налоги, подоходный налог, НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ, Совфед, Валентина Матвиенко
13:18 03.07.2024 (обновлено: 13:31 03.07.2024)
 
Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля

Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.
"Нам нужно будет рассмотреть отдельно целый блок налоговых законов. Не 9-го, как раньше планировалось, а, традиционно, 10-го в среду", - уточнила Матвиенко.
Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
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Налогиподоходный налогНДФЛпрогрессивная шкала НДФЛСовфедВалентина Матвиенко
 
 
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