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Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля

Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля - 03.07.2024, ПРАЙМ

Совфед рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля

Совет Федерации рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:18+0300

2024-07-03T13:18+0300

2024-07-03T13:31+0300

налоги

подоходный налог

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы 10 июля, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. "Нам нужно будет рассмотреть отдельно целый блок налоговых законов. Не 9-го, как раньше планировалось, а, традиционно, 10-го в среду", - уточнила Матвиенко. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.

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подоходный налог, ндфл, прогрессивная шкала ндфл, совфед, валентина матвиенко