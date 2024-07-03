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Правительство внесло поправки ко II чтению налогового законопроекта

Правительство внесло поправки ко II чтению налогового законопроекта - 03.07.2024, ПРАЙМ

Правительство внесло поправки ко II чтению налогового законопроекта

Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы с учетом предложений парламента и бизнеса,... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T09:03+0300

2024-07-03T09:03+0300

2024-07-03T09:03+0300

налоги

минфин

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы с учетом предложений парламента и бизнеса, сообщил Минфин. "Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы. Законопроект доработан с учетом предложений парламента и бизнеса и включает в себя следующие ключевые изменения ко второму чтению", - говорится в сообщении. Ранее глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.

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