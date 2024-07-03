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Минфин раскрыл подробности налоговых поправок правительства

Минфин раскрыл подробности налоговых поправок правительства - 03.07.2024, ПРАЙМ

Минфин раскрыл подробности налоговых поправок правительства

Налоговые поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы корректируют параметры НДПИ на уголь и руду для минудобрений, уточняют... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T09:04+0300

2024-07-03T09:04+0300

2024-07-03T09:04+0300

налоги

ндпи

минфин

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Налоговые поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы корректируют параметры НДПИ на уголь и руду для минудобрений, уточняют акциз на газ для аммиака, сообщил Минфин РФ. "Корректировка по результатам дополнительного анализа рентных налогов, проведенного совместно с бизнесом, параметров НДПИ на добычу угля и руды, используемой при производстве минеральных удобрений, а также уточнение параметров акциза на газ, применяемого при производстве аммиака", - говорится в сообщении министерства. Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, НДПИ на железную руду планировалось повысить с 4,8% до 6,7%, а для коксующегося и энергетического углей - установить дополнительную надбавку к ставке НДПИ в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением. Помимо этого, для производителей азотных удобрений вводится акциз на приобретение газа для производства аммиака, предлагалось установить его на уровне 2400 рублей за тысячу кубометров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ндпи, минфин