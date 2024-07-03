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Минфин раскрыл подробности налоговых поправок правительства - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Минфин раскрыл подробности налоговых поправок правительства
Минфин раскрыл подробности налоговых поправок правительства - 03.07.2024, ПРАЙМ
Минфин раскрыл подробности налоговых поправок правительства
Налоговые поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы корректируют параметры НДПИ на уголь и руду для минудобрений, уточняют... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T09:04+0300
2024-07-03T09:04+0300
налоги
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Налоговые поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы корректируют параметры НДПИ на уголь и руду для минудобрений, уточняют акциз на газ для аммиака, сообщил Минфин РФ. "Корректировка по результатам дополнительного анализа рентных налогов, проведенного совместно с бизнесом, параметров НДПИ на добычу угля и руды, используемой при производстве минеральных удобрений, а также уточнение параметров акциза на газ, применяемого при производстве аммиака", - говорится в сообщении министерства. Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, НДПИ на железную руду планировалось повысить с 4,8% до 6,7%, а для коксующегося и энергетического углей - установить дополнительную надбавку к ставке НДПИ в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением. Помимо этого, для производителей азотных удобрений вводится акциз на приобретение газа для производства аммиака, предлагалось установить его на уровне 2400 рублей за тысячу кубометров.
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ндпи, минфин
Налоги, НДПИ, Минфин
09:04 03.07.2024
 
Минфин раскрыл подробности налоговых поправок правительства

Минфин: налоговые поправки ко II чтению скорректируют рентные налоги

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Налоговые поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы корректируют параметры НДПИ на уголь и руду для минудобрений, уточняют акциз на газ для аммиака, сообщил Минфин РФ.
"Корректировка по результатам дополнительного анализа рентных налогов, проведенного совместно с бизнесом, параметров НДПИ на добычу угля и руды, используемой при производстве минеральных удобрений, а также уточнение параметров акциза на газ, применяемого при производстве аммиака", - говорится в сообщении министерства.
Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, НДПИ на железную руду планировалось повысить с 4,8% до 6,7%, а для коксующегося и энергетического углей - установить дополнительную надбавку к ставке НДПИ в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением. Помимо этого, для производителей азотных удобрений вводится акциз на приобретение газа для производства аммиака, предлагалось установить его на уровне 2400 рублей за тысячу кубометров.
 
НалогиНДПИМинфин
 
 
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