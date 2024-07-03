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Минобороны Латвии рассказали о росте числа военных НАТО в стране

Минобороны Латвии рассказали о росте числа военных НАТО в стране - 03.07.2024, ПРАЙМ

Минобороны Латвии рассказали о росте числа военных НАТО в стране

Число военных других стран НАТО в Латвии за два года увеличится до пяти тысяч, заявил латвийский министр обороны Латвии Андрис Спрудс. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T18:08+0300

2024-07-03T18:08+0300

2024-07-03T18:09+0300

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Число военных других стран НАТО в Латвии за два года увеличится до пяти тысяч, заявил латвийский министр обороны Латвии Андрис Спрудс. "Боевая группа расширенного присутствия под руководством Канады в Латвии будет увеличена до уровня многонациональной бригады. Планируется, что к 2026 году бригада достигнет полной боевой готовности, а всего там будут служить около 3500 военнослужащих союзников", — приводит слова Спрудса агентство LETA. Министр отметил, что "в Латвии присутствуют и войска союзников других операций, поэтому в ближайшие два года общее количество развернутых военных стран НАТО достигнет примерно пяти тысяч". Ранее Латвия начала строить укрепления на границе с Россией и Белоруссией, включая противотанковые рвы, за пять лет планируется потратить на возведение 303 миллиона евро. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора.

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нато, латвия, военные, военные базы