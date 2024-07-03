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НДФЛ для операций с ЦФА и с ценными бумагами выровняют, заявил Минфин

НДФЛ для операций с ЦФА и с ценными бумагами выровняют, заявил Минфин - 03.07.2024, ПРАЙМ

НДФЛ для операций с ЦФА и с ценными бумагами выровняют, заявил Минфин

Поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы выравнивают НДФЛ для операций с цифровыми финансовыми активами и с ценными... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T09:09+0300

2024-07-03T09:09+0300

2024-07-03T09:09+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы выравнивают НДФЛ для операций с цифровыми финансовыми активами и с ценными бумагами, ставки будут не выше 15%, говорится в сообщении Минфина РФ. Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. В пресс-релизе Минфина говорится, что поправками внесены уточнения в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ). "Выравнивание налоговых условий для операций с цифровыми финансовыми активами с операциями с ценными бумагами – ставки по НДФЛ устанавливаются не выше 15%", - отмечается в сообщении. В налоговом пакете Минфина, который был внесен в Госдуму в начале июня, ставка налогообложения процентных доходов от реализации ценных бумаг установлена на уровне 13% до 2,4 миллиона рублей и свыше этой суммы - 15% без дальнейшей прогрессии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цфа, минфин, ндпи