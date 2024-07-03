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Минфин рассказал про освобождение плательщиков УСН от НДС
Минфин рассказал про освобождение плательщиков УСН от НДС - 03.07.2024, ПРАЙМ
Минфин рассказал про освобождение плательщиков УСН от НДС
Налоговые поправки освобождают от НДС плательщиков УСН с доходами до 60 миллионов рублей в год в том числе при реализации подакцизной продукции, сообщили в... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T09:04+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Налоговые поправки освобождают от НДС плательщиков УСН с доходами до 60 миллионов рублей в год в том числе при реализации подакцизной продукции, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. В пресс-релизе Минфина говорится, что поправками внесены уточнения в части налога на прибыль, НДФЛ, УСН, а также преобразования курортного сбора в туристический налог. "Уточнение формулировок законопроекта, в соответствии с которыми от НДС освобождаются плательщики УСН с доходами до 60 млн рублей, в том числе при реализации подакцизной продукции, как это действует и сейчас", - сообщили в Минфине. "Кроме того, плательщики УСН с доходом до 60 млн освобождаются от исполнения обязанности налогоплательщика НДС без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления. Теперь налогоплательщики освобождаются от НДС автоматически", - отмечает ведомство.
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россия, минфин, ндс, усн
Минфин рассказал про освобождение плательщиков УСН от НДС
Минфин: освобождение от НДС для плательщиков УСН включит подакцизную продукцию
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Налоговые поправки освобождают от НДС плательщиков УСН с доходами до 60 миллионов рублей в год в том числе при реализации подакцизной продукции, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
В пресс-релизе Минфина говорится, что поправками внесены уточнения в части налога на прибыль, НДФЛ, УСН, а также преобразования курортного сбора в туристический налог.
"Уточнение формулировок законопроекта, в соответствии с которыми от НДС освобождаются плательщики УСН с доходами до 60 млн рублей, в том числе при реализации подакцизной продукции, как это действует и сейчас", - сообщили в Минфине.
"Кроме того, плательщики УСН с доходом до 60 млн освобождаются от исполнения обязанности налогоплательщика НДС без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления. Теперь налогоплательщики освобождаются от НДС автоматически", - отмечает ведомство.