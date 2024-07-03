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Новак оценил товарооборот России и Турции за полгода
Новак оценил товарооборот России и Турции за полгода - 03.07.2024, ПРАЙМ
Новак оценил товарооборот России и Турции за полгода
Товарооборот России и Турции по итогам шести месяцев текущего года сохранился примерно на уровне прошлого года - снизился на 1%, сказал вице-премьер России... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:34+0300
2024-07-03T16:34+0300
2024-07-03T16:34+0300
экономика
александр новак
россия
турция
товарооборот
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Товарооборот России и Турции по итогам шести месяцев текущего года сохранился примерно на уровне прошлого года - снизился на 1%, сказал вице-премьер России Александр Новак журналистам по итогам переговоров президентов двух стран в Астане. "У нас по Турции, например, за шесть месяцев, по предварительным данным, торговый оборот примерно на уровне прошлого года сохранился - минус 1% всего. Это около 28 миллиардов долларов на сегодняшний день за шесть месяцев", - сказал Новак.
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александр новак, россия, турция, товарооборот
Экономика, Александр Новак, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, товарооборот
Новак оценил товарооборот России и Турции за полгода
Новак: товарооборот РФ и Турции за 6 месяцев сохранился примерно на уровне прошлого года
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Товарооборот России и Турции по итогам шести месяцев текущего года сохранился примерно на уровне прошлого года - снизился на 1%, сказал вице-премьер России Александр Новак журналистам по итогам переговоров президентов двух стран в Астане.
"У нас по Турции, например, за шесть месяцев, по предварительным данным, торговый оборот примерно на уровне прошлого года сохранился - минус 1% всего. Это около 28 миллиардов долларов на сегодняшний день за шесть месяцев", - сказал Новак.