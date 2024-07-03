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Делегация России перестанет участвовать в ассамблее ОБСЕ
Делегация России перестанет участвовать в ассамблее ОБСЕ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Делегация России перестанет участвовать в ассамблее ОБСЕ
Нижняя палата парламента приняла проект заявления Федерального Собрания о приостановке участия делегации России в работе парламентской ассамблее ОБСЕ. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:36+0300
2024-07-03T12:36+0300
2024-07-03T12:36+0300
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Нижняя палата парламента приняла проект заявления Федерального Собрания о приостановке участия делегации России в работе парламентской ассамблее ОБСЕ.Как отметили парламентарии, эта площадка в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих американскую антироссийскую повестку. Кроме того, российским депутатам приходилось преодолевать сложности с получением виз. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, Москва не будет финансировать "этот шабаш".
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госдума, обсе, па обсе
Политика, Госдума, ОБСЕ, ПА ОБСЕ
Делегация России перестанет участвовать в ассамблее ОБСЕ
Госдума приняла проект о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Нижняя палата парламента приняла проект заявления Федерального Собрания о приостановке участия делегации России в работе парламентской ассамблее ОБСЕ.
Как отметили парламентарии, эта площадка в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих американскую антироссийскую повестку. Кроме того, российским депутатам приходилось преодолевать сложности с получением виз.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, Москва не будет финансировать "этот шабаш".