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Делегация России перестанет участвовать в ассамблее ОБСЕ

Делегация России перестанет участвовать в ассамблее ОБСЕ - 03.07.2024, ПРАЙМ

Делегация России перестанет участвовать в ассамблее ОБСЕ

Нижняя палата парламента приняла проект заявления Федерального Собрания о приостановке участия делегации России в работе парламентской ассамблее ОБСЕ. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T12:36+0300

2024-07-03T12:36+0300

2024-07-03T12:36+0300

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Нижняя палата парламента приняла проект заявления Федерального Собрания о приостановке участия делегации России в работе парламентской ассамблее ОБСЕ.Как отметили парламентарии, эта площадка в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих американскую антироссийскую повестку. Кроме того, российским депутатам приходилось преодолевать сложности с получением виз. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, Москва не будет финансировать "этот шабаш".

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