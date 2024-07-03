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В Кремле не исключили встречу Путина и генсека ООН "на ногах"
В Кремле не исключили встречу Путина и генсека ООН "на ногах" - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле не исключили встречу Путина и генсека ООН "на ногах"
Президент России Владимир Путин может побеседовать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита ШОС. Об этом заявил официальный... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:26+0300
2024-07-03T11:26+0300
2024-07-03T11:29+0300
антониу гутерреш
владимир путин
дмитрий песков
шос
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин может побеседовать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита ШОС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Гуттереш? Я не исключаю, что на ногах у них будет возможность. Отдельной двусторонней встречи не запланировано, но пообщаться в кулуарах - будет возможность", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Очередной саммит ШОС прошодит в Астане третьего и четвертого июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Ранее сообщалось, что Гутерреш прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите ШОС. По данным агентства "Казинформ", генсек ООН будет участвовать в рамках дискуссии которая пройдет в формате "ШОС+".
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антониу гутерреш, владимир путин, дмитрий песков, шос
Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ШОС
В Кремле не исключили встречу Путина и генсека ООН "на ногах"
Песков не исключил, что Путин в Астане "на ногах" встретится с генсеком ООН Гутеррешем
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин может побеседовать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита ШОС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Гуттереш? Я не исключаю, что на ногах у них будет возможность. Отдельной двусторонней встречи не запланировано, но пообщаться в кулуарах - будет возможность", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Очередной саммит ШОС прошодит в Астане третьего и четвертого июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Ранее сообщалось, что Гутерреш прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите ШОС. По данным агентства "Казинформ", генсек ООН будет участвовать в рамках дискуссии которая пройдет в формате "ШОС+".
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