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Италия закупит у Германии вооружение на 20 миллиардов евро, пишет СМИ

Италия закупит у Германии вооружение на 20 миллиардов евро, пишет СМИ - 03.07.2024, ПРАЙМ

Италия закупит у Германии вооружение на 20 миллиардов евро, пишет СМИ

Италия хочет заключить с немецкой компанией Rheinmetall соглашение на производство танков и других бронемашин на 20 миллиардов евро. Об этом пишет итальянское... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:45+0300

2024-07-03T13:45+0300

2024-07-03T14:37+0300

вооружения

германия

италия

rheinmetall

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РИМ, 3 июл - ПРАЙМ. Италия хочет заключить с немецкой компанией Rheinmetall соглашение на производство танков и других бронемашин на 20 миллиардов евро. Об этом пишет итальянское издание Sole 24 Ore, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники."Ожидаемые затраты на будущие заказы оцениваются в порядка 20 миллиардов евро за более чем десять лет для производства 280 танков (половина для боевых задач и половина - машины поддержки - ред.) и более тысячи легких гусеничных машин. По данным авторитетных источников, предварительное соглашение должно быть подписано завтра", - сообщается в материале.Кроме того, уточняется, что цель договоренности заключается во вступлении итальянской машиностроительной компании Leonardo в международный пул производителей в рамках будущего проекта европейского тяжелого танка. Rheinmetall AG — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей.

https://1prime.ru/20240701/rheinmetall-849637807.html

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германия, италия, rheinmetall