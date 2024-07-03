https://1prime.ru/20240703/oruzhie-849697267.html
Италия закупит у Германии вооружение на 20 миллиардов евро, пишет СМИ
Италия закупит у Германии вооружение на 20 миллиардов евро, пишет СМИ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Италия закупит у Германии вооружение на 20 миллиардов евро, пишет СМИ
Италия хочет заключить с немецкой компанией Rheinmetall соглашение на производство танков и других бронемашин на 20 миллиардов евро. Об этом пишет итальянское... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:45+0300
2024-07-03T13:45+0300
2024-07-03T14:37+0300
вооружения
германия
италия
rheinmetall
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/23/828882398_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_d23b5675a04bd38c8ce191cc9943ee34.jpg
РИМ, 3 июл - ПРАЙМ. Италия хочет заключить с немецкой компанией Rheinmetall соглашение на производство танков и других бронемашин на 20 миллиардов евро. Об этом пишет итальянское издание Sole 24 Ore, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники."Ожидаемые затраты на будущие заказы оцениваются в порядка 20 миллиардов евро за более чем десять лет для производства 280 танков (половина для боевых задач и половина - машины поддержки - ред.) и более тысячи легких гусеничных машин. По данным авторитетных источников, предварительное соглашение должно быть подписано завтра", - сообщается в материале.Кроме того, уточняется, что цель договоренности заключается во вступлении итальянской машиностроительной компании Leonardo в международный пул производителей в рамках будущего проекта европейского тяжелого танка. Rheinmetall AG — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей.
https://1prime.ru/20240701/rheinmetall-849637807.html
германия
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/23/828882398_182:0:2819:1978_1920x0_80_0_0_83319bf82ac494eb46c12e66bd73d3f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, италия, rheinmetall
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, Rheinmetall
Италия закупит у Германии вооружение на 20 миллиардов евро, пишет СМИ
Sole 24 Ore: Италия намерена закупить у ФРГ танки и бронетехнику на 20 млрд евро
РИМ, 3 июл - ПРАЙМ. Италия хочет заключить с немецкой компанией Rheinmetall соглашение на производство танков и других бронемашин на 20 миллиардов евро. Об этом пишет итальянское издание Sole 24 Ore, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
"Ожидаемые затраты на будущие заказы оцениваются в порядка 20 миллиардов евро за более чем десять лет для производства 280 танков (половина для боевых задач и половина - машины поддержки - ред.) и более тысячи легких гусеничных машин. По данным авторитетных источников, предварительное соглашение должно быть подписано завтра", - сообщается в материале.
Кроме того, уточняется, что цель договоренности заключается во вступлении итальянской машиностроительной компании Leonardo в международный пул производителей в рамках будущего проекта европейского тяжелого танка.
Rheinmetall AG — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей.
Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии