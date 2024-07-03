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СФ разрешил не предоставлять ОСАГО при регистрации ТС

СФ разрешил не предоставлять ОСАГО при регистрации ТС - 03.07.2024, ПРАЙМ

СФ разрешил не предоставлять ОСАГО при регистрации ТС

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, исключающий ОСАГО из числа обязательных документов для постановки транспортного средства на учёт. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T10:44+0300

2024-07-03T10:44+0300

2024-07-03T10:44+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, исключающий ОСАГО из числа обязательных документов для постановки транспортного средства на учёт. Изменениями в закон о безопасности дорожного движения предполагается исключение ОСАГО из перечня обязательных для регистрации ТС документов. Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

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осаго, совфед, транспорт