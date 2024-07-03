https://1prime.ru/20240703/pakistan-849700644.html

Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин

Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин - 03.07.2024, ПРАЙМ

Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин

Россия нарастит объемы поставок зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:14+0300

2024-07-03T14:14+0300

2024-07-03T14:23+0300

экономика

россия

пакистан

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АСТАНА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия нарастит объемы поставок зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Путин отметил, что по просьбе пакистанской стороны Россия увеличит поставки зерновых.Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Исламабадом на протяжении десятилетий развивались в духе делового и дружеского сотрудничества. Он выделил два наиболее перспективных направления для сотрудничества — энергетику и агропромышленный сектор.Утром 3 июля президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лозунг мероприятия — "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".

https://1prime.ru/20240702/shos-849671425.html

пакистан

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россия, пакистан