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Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин
Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин - 03.07.2024, ПРАЙМ
Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин
Россия нарастит объемы поставок зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:14+0300
2024-07-03T14:14+0300
2024-07-03T14:23+0300
экономика
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АСТАНА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия нарастит объемы поставок зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Путин отметил, что по просьбе пакистанской стороны Россия увеличит поставки зерновых.Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Исламабадом на протяжении десятилетий развивались в духе делового и дружеского сотрудничества. Он выделил два наиболее перспективных направления для сотрудничества — энергетику и агропромышленный сектор.Утром 3 июля президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лозунг мероприятия — "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
https://1prime.ru/20240702/shos-849671425.html
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россия, пакистан
Экономика, РОССИЯ, ПАКИСТАН
Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин
Путин: РФ внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности Пакистана
АСТАНА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия нарастит объемы поставок зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Путин отметил, что по просьбе пакистанской стороны Россия увеличит поставки зерновых.
Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Исламабадом на протяжении десятилетий развивались в духе делового и дружеского сотрудничества. Он выделил два наиболее перспективных направления для сотрудничества — энергетику и агропромышленный сектор.
Ушаков назвал ШОС одной из опор нового миропорядка
Утром 3 июля президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лозунг мероприятия — "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".