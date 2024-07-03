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Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин - 03.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240703/pakistan-849700644.html
Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин
Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин - 03.07.2024, ПРАЙМ
Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин
Россия нарастит объемы поставок зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:14+0300
2024-07-03T14:23+0300
экономика
россия
пакистан
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АСТАНА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия нарастит объемы поставок зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Путин отметил, что по просьбе пакистанской стороны Россия увеличит поставки зерновых.Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Исламабадом на протяжении десятилетий развивались в духе делового и дружеского сотрудничества. Он выделил два наиболее перспективных направления для сотрудничества — энергетику и агропромышленный сектор.Утром 3 июля президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лозунг мероприятия — "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
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россия, пакистан
Экономика, РОССИЯ, ПАКИСТАН
14:14 03.07.2024 (обновлено: 14:23 03.07.2024)
 
Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин

Путин: РФ внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности Пакистана

© Фото : Unsplash/Sameer AkhtariПакистан
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© Фото : Unsplash/Sameer Akhtari
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АСТАНА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия нарастит объемы поставок зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Путин отметил, что по просьбе пакистанской стороны Россия увеличит поставки зерновых.
Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Исламабадом на протяжении десятилетий развивались в духе делового и дружеского сотрудничества. Он выделил два наиболее перспективных направления для сотрудничества — энергетику и агропромышленный сектор.
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Вчера, 17:33
Утром 3 июля президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лозунг мероприятия — "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
 
ЭкономикаРОССИЯПАКИСТАН
 
 
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