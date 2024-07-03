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В Пакистане предложили торговые отношения с Россией на условиях бартера
В Пакистане предложили торговые отношения с Россией на условиях бартера - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Пакистане предложили торговые отношения с Россией на условиях бартера
Пришло время России и Пакистану расширить торговые отношения на условиях бартера, заявил пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:26+0300
2024-07-03T14:26+0300
2024-07-03T14:26+0300
пакистан
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бартер
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Пришло время России и Пакистану расширить торговые отношения на условиях бартера, заявил пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.Глава правительства Пакистана прибыл в Астану для участия в саммите ШОС. В рамках визита он, в том числе, провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным."В 50-е, 60-е, 70-е годы у нас был товарооборот на условиях бартера... Мне кажется, что сейчас пришло время преодолеть финансово-банковские проблемы и расширить наши отношения на условиях бартера", - сказал Шариф.По его мнению, бартерные условия в торговле могли бы помочь Пакистану преодолеть проблемы.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, а Белоруссия подписала меморандум об обязательствах для получения статуса государства-члена организации.
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пакистан, россия, шос, бартер
ПАКИСТАН, РОССИЯ, ШОС, бартер
В Пакистане предложили торговые отношения с Россией на условиях бартера
Премьер Пакистана выразил желание расширить торговые отношения с РФ на условиях бартера
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Пришло время России и Пакистану расширить торговые отношения на условиях бартера, заявил пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.
Глава правительства Пакистана прибыл в Астану для участия в саммите ШОС. В рамках визита он, в том числе, провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"В 50-е, 60-е, 70-е годы у нас был товарооборот на условиях бартера... Мне кажется, что сейчас пришло время преодолеть финансово-банковские проблемы и расширить наши отношения на условиях бартера", - сказал Шариф.
По его мнению, бартерные условия в торговле могли бы помочь Пакистану преодолеть проблемы.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, а Белоруссия подписала меморандум об обязательствах для получения статуса государства-члена организации.
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