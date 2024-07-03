https://1prime.ru/20240703/pensii-849721652.html
В Госдуме предложили давать две пенсии одной категории россиян
В Госдуме предложили давать две пенсии одной категории россиян - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили давать две пенсии одной категории россиян
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект об одновременном получении пенсии по инвалидности и страховой пенсии по... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T18:28+0300
2024-07-03T18:28+0300
2024-07-03T18:28+0300
госдума
пенсии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/80533/37/805333720_0:50:3156:1825_1920x0_80_0_0_b320c4f1f9717cb2fa9fe74a367e37fd.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект об одновременном получении пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости инвалидами боевых действий, которые обслуживали советские и российские военные части за рубежом.В пояснительной записке также отмечается, что в системе действующего правового регулирования лица, наделенные статусом инвалида боевых действий, имеют различный объем прав на пенсионное обеспечение. По мнению авторов законопроекта, его принятие способствовало бы восстановлению прав упомянутой категории лиц и реализации конституционно значимых целей.Правительство РФ в официальном отзыве отмечает, что данный законопроект нуждается в существенной доработке.
https://1prime.ru/20240703/pensii-849695302.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80533/37/805333720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_247be245e7dbf0872a826b0b43ac53cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, пенсии, россия
В Госдуме предложили давать две пенсии одной категории россиян
"СРЗП": надо давать 2 пенсии инвалидам боевых действий
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект об одновременном получении пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости инвалидами боевых действий, которые обслуживали советские и российские военные части за рубежом.
В пояснительной записке также отмечается, что в системе действующего правового регулирования лица, наделенные статусом инвалида боевых действий, имеют различный объем прав на пенсионное обеспечение. По мнению авторов законопроекта, его принятие способствовало бы восстановлению прав упомянутой категории лиц и реализации конституционно значимых целей.
Правительство РФ в официальном отзыве отмечает, что данный законопроект нуждается в существенной доработке.
Совет Федерации одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам