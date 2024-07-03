https://1prime.ru/20240703/pensii-849721652.html

В Госдуме предложили давать две пенсии одной категории россиян

В Госдуме предложили давать две пенсии одной категории россиян - 03.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили давать две пенсии одной категории россиян

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект об одновременном получении пенсии по инвалидности и страховой пенсии по... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T18:28+0300

2024-07-03T18:28+0300

2024-07-03T18:28+0300

госдума

пенсии

россия

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект об одновременном получении пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости инвалидами боевых действий, которые обслуживали советские и российские военные части за рубежом.В пояснительной записке также отмечается, что в системе действующего правового регулирования лица, наделенные статусом инвалида боевых действий, имеют различный объем прав на пенсионное обеспечение. По мнению авторов законопроекта, его принятие способствовало бы восстановлению прав упомянутой категории лиц и реализации конституционно значимых целей.Правительство РФ в официальном отзыве отмечает, что данный законопроект нуждается в существенной доработке.

https://1prime.ru/20240703/pensii-849695302.html

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госдума, пенсии, россия