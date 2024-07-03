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Ритейлер Fix Price перерегистрировался с Кипра в Казахстан - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Ритейлер Fix Price перерегистрировался с Кипра в Казахстан
Ритейлер Fix Price перерегистрировался с Кипра в Казахстан - 03.07.2024, ПРАЙМ
Ритейлер Fix Price перерегистрировался с Кипра в Казахстан
Ритейлер Fix Price объявил о регистрации в Международном финансовом центре Астаны и о прекращении регистрации в соответствии с законодательством Кипра, сообщает | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:17+0300
2024-07-03T14:17+0300
экономика
казахстан
кипр
fix price
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price объявил о регистрации в Международном финансовом центре Астаны и о прекращении регистрации в соответствии с законодательством Кипра, сообщает компания. "Fix Price, один из ведущих мировых и крупнейших российских ритейлеров, объявляет о своей регистрации в Международном финансовом центре Астаны (AIFC) под официальным названием FIX PRICE GROUP PLC, с регистрационным номером 240640901065, и прекращении регистрации в соответствии с законодательством Республики Кипр", — говорится в сообщении.Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price возглавила рейтинг Forbes самых выгодных франшиз в России с инвестициями в открытие франчайзинговой точки от 5 миллионов рублей по итогам 2024 год.
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казахстан, кипр, fix price
Экономика, КАЗАХСТАН, КИПР, Fix Price
14:17 03.07.2024
 
Ритейлер Fix Price перерегистрировался с Кипра в Казахстан

Ритейлер Fix Price перерегистрировался с Кипра в Казахстан

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМагазин Fix Price в Москве
Магазин Fix Price в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price объявил о регистрации в Международном финансовом центре Астаны и о прекращении регистрации в соответствии с законодательством Кипра, сообщает компания.
"Fix Price, один из ведущих мировых и крупнейших российских ритейлеров, объявляет о своей регистрации в Международном финансовом центре Астаны (AIFC) под официальным названием FIX PRICE GROUP PLC, с регистрационным номером 240640901065, и прекращении регистрации в соответствии с законодательством Республики Кипр", — говорится в сообщении.
Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price возглавила рейтинг Forbes самых выгодных франшиз в России с инвестициями в открытие франчайзинговой точки от 5 миллионов рублей по итогам 2024 год.
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