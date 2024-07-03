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"Турецкая жара": погода приготовила россиянам сюрприз

"Турецкая жара": погода приготовила россиянам сюрприз - 03.07.2024, ПРАЙМ

"Турецкая жара": погода приготовила россиянам сюрприз

Турецкая жара идет в российские регионы, температура будет аномально высокой, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T10:35+0300

2024-07-03T10:35+0300

2024-07-03T10:35+0300

россия

погода

аномальная жара

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Турецкая жара идет в российские регионы, температура будет аномально высокой, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень жаркая погода на юге. В Волгоградской области с 3 по 7 июля - 37-38 градусов, в Ростовской – 38-40, в Астраханской области - 40-41, этот субъект и так самый жаркий, а тут уж и Турция не сравнится. В Краснодарском крае с 5 по 7 июля - 32-35 градусов", - сказал синоптик агентству РИА Новости. Он добавил, что, во всех субъектах Центрального федерального округа с 3 по 5 июля ожидается 28-35 градусов, в Черноземье - до 37. В Поволжье температура до конца недели будет в диапазоне 30-37 градусов, на Урале прогнозируется от 28 до 34 градусов, на юге Сибири – до 36 градусов, в Якутии – 30-37 градусов, в Приморском крае – 30-33 градуса.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству РИА Новости, что в стране за сутки 2 июля зафиксировали 39 рекордов жары. По его словам, восемь их них отметили в региональных центрах. Синоптик также спрогнозировал новые рекорды 3 июля в Черноземье, Поволжье, Пермском крае и Среднем Урале.

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россия, погода, аномальная жара